В США заявили о разработке новой гиперзвуковой ракеты
Американская компания Raytheon представила концепт гиперзвуковой ракеты, оснащенной прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Об этом пишет Aviation Week.
Building on years of collaboration, we're partnering with @northropgrumman to power our air-breathing hypersonic weapons. https://t.co/46wK9mRrjm #SalonDuBourget #ParisAirShow #PAS19 pic.twitter.com/Eb4oVG4afC— Raytheon (@Raytheon) 18 июня 2019 г.
Как утверждают разработчики, скорость снаряда составит около пяти махов. На сайте компании говорится, что ракета сможет преодолеть расстояние между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом за 39 минут без перерыва.
Примечательно, что в представленном дизайне у ракеты нет воздухозаборников, однако конструкторы могли замаскировать такие прорывные технологии, поясняет "РИА Новости".
"Это оружие принципиально меняет игру. Ничего подобного еще не существует",— сказал вице-президент Raytheon Том Бассинг.
Ранее в июне сообщалось, что ВМС США провели испытания электромагнитной пушки, скорость выпущенного снаряда превышала 2041 м/c.
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