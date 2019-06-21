В США заявили о разработке новой гиперзвуковой ракеты

Американская компания Raytheon представила концепт гиперзвуковой ракеты, оснащенной прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Об этом пишет Aviation Week.

Как утверждают разработчики, скорость снаряда составит около пяти махов. На сайте компании говорится, что ракета сможет преодолеть расстояние между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом за 39 минут без перерыва.

Примечательно, что в представленном дизайне у ракеты нет воздухозаборников, однако конструкторы могли замаскировать такие прорывные технологии, поясняет "РИА Новости".

"Это оружие принципиально меняет игру. Ничего подобного еще не существует",— сказал вице-президент Raytheon Том Бассинг.

Ранее в июне сообщалось, что ВМС США провели испытания электромагнитной пушки, скорость выпущенного снаряда превышала 2041 м/c.