Новейшие комплексы ПВО вскоре поступят в войска и прикроют Москву

Вопросы модернизации системы противоракетной обороны Москвы, создания новейших комплексов ПВО, а также развития воздушно-десантных войск стали ключевыми на коллегии минобороны, которая была посвящена выполнению гособоронзаказа.

На совещании в минобороны сразу несколько вопросов было посвящено обновлению средств ПВО. В частности, глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что уже в этом году завершилась разработка зенитной ракетной системы С-350 с повышенными огневыми возможностями.

А в 2021 году планируется завершить создание новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса межвидового применения "Панцирь-СМ". Эти комплексы в первую очередь предназначены для ближней обороны гражданских и военных объектов, в том числе комплексов ПВО дальнего действия, таких как С-300, С-400 и перспективных С-500.

По мнению экспертов, ЗРПК "Панцирь-С1" сейчас один из лучших комплексов ближнего действия, который доказал свою эффективность, в том числе в военной операции в Сирии.

Однако новейший "Панцирь-СМ" по своим характеристикам практически во всем превосходит своего "собрата". Он оснащен многофункциональной прицельной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, которая позволяет повысить дальность обнаружения воздушных целей до 75 км, а поражения - до 40 км. "Панцирь-СМ" будет поставляться на новом многоцелевом шасси "Торнадо" на базе "КАМАЗа". Это шасси имеет усиленную бронезащиту, обладает хорошей маневренностью и устойчивостью.

Для борьбы с беспилотниками ЗРПК оснастили легкими ракетами, которые эффективны на дальности до 20 км и высоте до 15 км. По мнению экспертов, новейший "Панцирь-СМ" в совокупности всех характеристик будет уже комплексом средней дальности, а не малой, как "Панцирь-С1".

Зенитная ракетная система "Витязь" также относится к системам малой и средней дальности. В первую очередь она предназначена для поражения низколетящих крылатых ракет, беспилотников, вертолетов и самолетов. "Витязь" разрабатывался как защитник средств ПВО большой дальности, таких как С-300, С-400 и перспективных С-500.

Эта ЗРС может нести до 12 ракет нового поколения с различными дальностями. Они оснащены активными головками самонаведения и имеют очень высокие маневренные характеристики.

Новейшая зенитная ракетная система С-350 "Витязь" будет нести до 12 ракет нового поколения с различными дальностями и головками самонаведения

Шойгу рассказал, что система противоракетной обороны Москвы будет модернизирована к 2022 году. По мнению экспертов, модернизация противоракетного "зонтика" Москвы подразумевает постановку на вооружение систем ПВО - ПРО пятого поколения "Прометей" и новейших гиперзвуковых противоракет для комплекса ПРО A-235 "Нудоль". Этот комплекс является модернизированной версией комплекса А-135, который сейчас защищает небо столицы.

Также в ходе коллегии Шойгу указал на развитие ВДВ как основы сил быстрого реагирования. Задача вывести этот род войск на качественно новый уровень готовности остается одним из приоритетных направлений деятельности минобороны. "Крылатая пехота", в том числе, должна быть готова к выполнению миротворческих операций.

Министр отметил, что ВДВ требуется повысить оснащенность новейшим вооружением и техникой до 65 процентов.

Александр Степанов