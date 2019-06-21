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21.06.2019
ТАСС

Аксенов считает что, крымские предприятия загружены гособоронзаказом менее чем наполовину

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Сергей Аксенов
Сергей Аксенов.
Источник изображения: telegraf.com.ua

При этом глава региона отметил, что у предприятий сохраняются кадры и компетенции для разных проектов в военной и гражданской сферах

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Объем гособоронзаказа (ГОЗ), размещенного на крымских промышленных предприятиях, составляет 45%. Планы по загрузке предприятий такими заказами будут пересмотрены, сообщил в среду журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов, открывая заседание Морской коллегии в Севастополе, сообщил, что судостроительные предприятия Крыма пока не загружены заказами на перспективу после 2022 года, необходимы специальные меры для поиска контрактов.

"Объем загрузки [ГОЗ] промышленных предприятий Крыма сегодня составляет всего 45%, к сожалению. Данная позиция нас не устраивает. Благодаря Морской коллегии в протоколе будет записано, что работа будет усилена. В течение месяца мы еще раз вернемся к выполнению оборонных заказов", - сказал Аксенов после заседания коллегии.

По словам главы республики, в ходе заседания были детализированы планы по загрузке каждого из ключевых предприятий региона. "Даны прямые указания обратить внимание и на этот год доформировать планы [по ГОЗ], и на трехлетний период, при формировании бюджета, в том числе, учесть все потребности", - отметил глава Крыма.

Он добавил, сейчас главное, что у крымских предприятий сохраняются кадры и компетенции для разных проектов в военной и гражданской сферах.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Гособоронзаказ
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