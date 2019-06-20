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20.06.2019
РИА Новости

МИД прокомментировал заявление Пентагона о разработке ядерных боезарядов

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия встревожена тенденцией в США на вольное обращение с понятием стратегической стабильности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы встревожены усиливающейся тенденцией в США на, скажем так, облегчённое, вольное обращение с понятием стратегической стабильности, которое подразумевает недопустимость возникновения предпосылок к применению ядерного оружия первыми, создание и возможное развертывание, том числе на баллистических ракетах подводных лодок Trident-2, боезарядов малой или варьируемой мощности, в том числе боеголовок W76", - сказал Рябков журналистам, комментируя заявление Пентагона о необходимости для США разрабатывать ядерные боезаряды малой мощности для сдерживания РФ.

По его словам, это отражение военной мысли в США, которая может предполагать допущение сценария с применением ядерного оружия на поле боя.

"Если кто-то из военных планировщиков оказался в плену иллюзий 50-60 летней давности, что ядерная война может носить ограниченный характер, что ее эскалация может контролироваться, что применение ядерного оружия ограниченных масштабов и малой мощности способно остановить конфликт, это глубокое и очень опасное заблуждение", - отметил замглавы МИД РФ.

Как отметил замглавы МИД РФ, происходящее только подчеркивает необходимость резко активизировать российско-американский диалог по вопросам стратегической стабильности.

"В рамках этого диалога мы будем настаивать на том, чтобы рассматривать все аспекты дестабилизирующих действий США как концептуально-доктринального характера, так и практического. Мы будем говорить открыто о том, что нас тревожит", - добавил дипломат.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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