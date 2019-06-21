Названа причина нештатного срабатывания катапультного К-36ДМ на МиГ-29 ВВС Польши

В Польше озвучили причины, которые привели к роковым последствиям при катапультировании пилота истребителя МиГ-29 ВВС страны - к нештатному срабатыванию катапульты. Напомним, что события развивались в июле прошлого года.

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Государственный комитет по расследованию авиационных происшествий пришёл к выводу о том, что причиной гибели лётчика при катапультировании стало кресло К-36ДМ, точнее отдельные его комплектующие. В отчёте комиссии заявлено, что проблемы возникли с "неподходящим материалом кольца" кресла К-36ДМ. При этом добавляется, что саму процедуру катапультирования пилот совершил согласно правилам для аварийной ситуации. В конечном итоге катапульта не сработала должным образом.

Польская сторона заявляет о замене российского (советского) кольца кресла лётчика комплектующими собственного производства на предприятии в Быдгоще в связи с тем, что "от российского производителя получать комплектующие к истребителям МиГ-29 стало невозможно". Но в Польше решили не конкретизировать вопрос о том, а почему именно "невозможно". Ведь ранее польская сторона сама фактически отказалась от каких-либо контактов с Россией в военно-технической сфере.

Материал, из которого поляки изготовили кольца, исследовался специалистами, привлечёнными польской прокуратурой. После выявления несоответствия решено "прекратить трудовые отношения с ответственными за процесс проектирования лицами". Теперь рассматривается возможность и уголовного преследования виновных.

С августа 2018 года в Польше проводятся испытания кресла К-36ДМ, в котором используется кольцо, изготовленное из материала "повышенной прочности". Тогда же было принято решение заменить все кольца в креслах МиГ-29 на новые.