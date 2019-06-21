Войти
21.06.2019
Военное обозрение

Названа причина нештатного срабатывания катапультного К-36ДМ на МиГ-29 ВВС Польши

664
0
+1

В Польше озвучили причины, которые привели к роковым последствиям при катапультировании пилота истребителя МиГ-29 ВВС страны - к нештатному срабатыванию катапульты. Напомним, что события развивались в июле прошлого года.

Источник изображения: topwar.ru

Государственный комитет по расследованию авиационных происшествий пришёл к выводу о том, что причиной гибели лётчика при катапультировании стало кресло К-36ДМ, точнее отдельные его комплектующие. В отчёте комиссии заявлено, что проблемы возникли с "неподходящим материалом кольца" кресла К-36ДМ. При этом добавляется, что саму процедуру катапультирования пилот совершил согласно правилам для аварийной ситуации. В конечном итоге катапульта не сработала должным образом.

Польская сторона заявляет о замене российского (советского) кольца кресла лётчика комплектующими собственного производства на предприятии в Быдгоще в связи с тем, что "от российского производителя получать комплектующие к истребителям МиГ-29 стало невозможно". Но в Польше решили не конкретизировать вопрос о том, а почему именно "невозможно". Ведь ранее польская сторона сама фактически отказалась от каких-либо контактов с Россией в военно-технической сфере.

Материал, из которого поляки изготовили кольца, исследовался специалистами, привлечёнными польской прокуратурой. После выявления несоответствия решено "прекратить трудовые отношения с ответственными за процесс проектирования лицами". Теперь рассматривается возможность и уголовного преследования виновных.

С августа 2018 года в Польше проводятся испытания кресла К-36ДМ, в котором используется кольцо, изготовленное из материала "повышенной прочности". Тогда же было принято решение заменить все кольца в креслах МиГ-29 на новые.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Польша
Россия
Продукция
МиГ-29
Похожие новости
11.02.2019
Gazeta Finansowa (Польша): российский мыльный пузырь
07.11.2018
Танковые армады Асада
27.10.2017
Крылья Украины нуждаются в поддержке
20.03.2013
В огне войны сгорит быстро
02.02.2011
Формула успеха Михаила Погосяна: «достижение амбициозных, понятных целей под руководством талантливых лидеров командой трудолюбивых профессионалов»
26.08.2009
Уральский оптико-механический завод за последние пять лет более чем в 20 раз увеличил объемы экспортных поставок
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.06 13:55
  • 35
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 21.06 13:47
  • 2
Шойгу: ПРО Москвы модернизируют к 2022 году
  • 21.06 13:46
  • 17
The National Interest (США): мы выяснили, что именно Россия думает о китайском малозаметном истребителе J-20
  • 21.06 13:38
  • 3
Европа завидует российскому Су-57
  • 21.06 12:47
  • 6
National Interest попытался отыскать у J-20 русскую "ДНК"
  • 21.06 12:43
  • 24
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 21.06 12:33
  • 12
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 21.06 12:20
  • 1
Туристы отправятся на МКС в 2021 году
  • 21.06 11:02
  • 15
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 21.06 11:00
  • 2
Самолет-амфибия Бе-200ЧС будет поставляться в США с 2020 года
  • 21.06 10:19
  • 15
Asia Times (Гонконг): Россия — по-прежнему слабейшая из сверхдержав
  • 21.06 03:11
  • 6
Су-57 вооружат быстрее
  • 21.06 02:58
  • 1
Превзойти всех: в Минобороны рассказали о новейшем вооружении Су-57
  • 21.06 02:15
  • 1
Эволюция военной мысли США может предполагать применение ядерных боезарядов малой мощности на поле боя - Рябков
  • 21.06 00:29
  • 11
Модернизированный носитель "Калибров" фрегат "Маршал Шапошников" уйдет в море к концу года