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20.06.2019
Группа компаний «MONTRANS»

Безопасность перевозок под контролем спутника

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Группа компаний «MONTRANS»
Группа компаний «MONTRANS».
Источник изображения: MONTRANS

С 1 июля 2019 года транспортные компании не смогут получить лицензию на перевозку людей, а также опасных грузов, если транспорт не оборудован специальной сертифицированной аппаратурой спутниковой навигации (АСН).



С 1 июля 2019 года вступает в законную силу постановление правительства РФ № 153 от 13.02.2019 г. "Об утверждении Правил оснащения транспортных средств категорий М2, М3 (перевозка пассажиров) и транспортных средств категории N (перевозка опасных грузов), аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.



Компания «Fort Telecom», разработчик и производитель аппаратуры спутниковой навигации (АСН), подписала партнерское соглашение с компанией «MONTRANS», лидером на рынке мониторинга коммерческого транспорта в России. Согласно договору, новейшие терминалы АСН поступили в филиалы «MONTRANS» по всей стране. Каждый месяц «Fort Telecom» выпускает более 1 тысячи приборов. При этом, объем рынка спутникового мониторинга в России превышает 800 тысяч транспортных средств.



По статистике, в РФ ежегодно аппаратами спутниковой навигации оснащаются около 170 тысяч автомобилей. Поэтому тема оборудования транспорта терминалами АСН в нашей стране будет актуальна еще долгие годы.

Владимир Макаренко, директор по развитию компании «Fort Telecom»: «Это внушает надежду, что незаконных свалок опасных отходов станет меньше, а в логистике пассажирских перевозок, наконец-то, наступит порядок».



Компания «Fort Telecom»:

- Основана в 2007 году.

- Является разработчиком и производителем решений в области систем мониторинга транспорта и оборудования для проектов «ЭРА-ГЛОНАСС» в России и мире.

- Оборудование «Fort-Telecom» поставляется на 167 автомобильных конвейеров на территории РФ, стран СНГ, Европы и Персидского залива. Головной офис располагается в Перми.

Группа компаний «MONTRANS» - ведущий оператор мониторинга транспорта, работающий на крупнейших, стратегически важных инфраструктурных проектах в России и СНГ. «Сила Сибири», «Ямал СПГ», «Турецкий поток», «ЦКАД» - это лишь малая часть из списка проектов, в которых работает Montrans. Собрав 15-летний опыт, Montrans обслуживает как небольшие автопарки, так и крупные компании: Международный аэропорт Шереметьево, Норильский Никель, Eriell, Транснефть, Стройтрансгаз, Национальная нерудная компания и многие другие.

- На рынке мониторинга транспорта с 2003 года

- Имеет собственную линейку навигационного оборудования «MONTRANS»

- Имеет сеть собственных представительств в крупнейших городах России

-Всего оснащено более 20 тысяч автомобилей и спецтехники в различных отраслях промышленности


Спутник контролирует строительство дорог по всей России


ГК «АВТОБАН» полностью оснастила свой автопарк системами спутниковой навигации.

Группа компаний «АВТОБАН» установила системы мониторинга на 1300 транспортных средств. Это: самосвалы, грейдеры, бульдозеры, экскаваторы, асфальтоукладчики и легковые автомобили.



Сергей Третьяков, инженер отдела главного механика «АВТОБАН»: «Система «MONTRANS» имеет свои плюсы. Мы технику мониторим, начиная от места нахождения и сколько времени она отработала. В движении или с выключенным двигателем. Расход топлива и на предмет хищения. Зимой бульдозер толкает мерзлую глину – расход топлива другой. Чтобы исключить факт хищения, с помощью мониторинга смотрим – какой был расход по норме и были ли сливы топлива».

Данные спутникового мониторинга интегрируются в программу «1С», что ускоряет процесс обработки информации. Решения от компании «MONTRANS» помогли ГК «Автобан»:

1. Наладить контроль за работой техники всех филиалов и подразделений из центрального офиса.

2. Сделать прозрачным контроль топлива: от поставки до складов ГСМ и заправки техники топливозаправщиками до расхода топлива каждой единицей техники.

3. Повысить эффективность работы техники

4. Дисциплинировать водителей

5. Ускорить бухгалтерские расчеты и уйти от бумажного документооборота.

В результате внедрения системы мониторинга транспорта экономический эффект в ГК «Автобан» достиг 30%.



ГК «АВТОБАН» входит в тройку крупнейших российских дорожно-строительных компаний РФ. Проекты включают строительство и реконструкцию: М3 «Украина», М4 «Дон», М5 «Урал», М7 «Волга», М8 «Холмогоры», М11 «Москва-Санкт-Петербург», ЦКАД-3, ЦКАД-4. СУ-920 «АВТОБАН» было создано в 1971 году. За годы деятельности предприятие построило и реконструировало 1380 км автомобильных дорог с твердым покрытием. Возведено земляное полотно объемом более 68 млн куб. м.

Группа компаний «MONTRANS» - ведущий оператор мониторинга транспорта, работающий на крупнейших, стратегически важных инфраструктурных проектах в России и СНГ. «Сила Сибири», «Ямал СПГ», «Турецкий поток», «ЦКАД» - это лишь малая часть из списка проектов, в которых работает Montrans. Собрав 15-летний опыт, Montrans обслуживает как небольшие автопарки, так и крупные компании: Международный аэропорт Шереметьево, Норильский Никель, Eriell, Транснефть, Стройтрансгаз, Национальная нерудная компания и многие другие.

- На рынке мониторинга транспорта с 2003 года

- Имеет собственную линейку навигационного оборудования «MONTRANS»

- Имеет сеть собственных представительств в крупнейших городах России

- Всего оснащено более 20 тысяч автомобилей и спецтехники в различных отраслях промышленности

Права на данный материал принадлежат Группа компаний «MONTRANS»
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Россия
Турция
Украина
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Медведев Дмитрий
Проекты
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