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20.06.2019
Российская газета

Российские и белорусские десантники проведут учения со спецназовцами из Египта

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Источник изображения: Павел Герасимов/РИА Новости

Российско-египетские учения пройдут в августе на территории Рязанской области, к ним будут привлечены военнослужащие из Беларуси. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Министр сказал, что до конца текущего года ВДВ предстоит принять участие в стратегических командно-штабных манёврах "Центр-2019" и совместных учениях контингентов Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2019".

Шойгу также напомнил, что в эти дни тактическая группа ВДВ принимает участие в ежегодных совместных учениях "Славянское братство", которые проходят в Сербии.

Говоря о задачах для ВДВ, он отметил, что войскам требуется повысить оснащённость современным вооружением и техникой до 65%, ввести в эксплуатацию 80 зданий и сооружений, что "позволит обустроить военную инфраструктуру четырёх соединений, обеспечить надлежащее хранение и обслуживание техники, создать достойные условия для проживания военнослужащих".

Между тем

Представители стран ОДКБ обсудили в Минске замысел и подготовку спецучения "Поиск-2019", сообщила пресс-служба министерства обороны Беларуси.

"С 17 по 19 июня в Минске проведены вторые штабные переговоры по организации и проведению специального учения с силами и средствами разведки государств-членов ОДКБ "Поиск-2019", запланированного в рамках оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2019", которое состоится на территории Беларуси в октябре текущего года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, "в штабных переговорах приняли участие представители от вооруженных сил Армении, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана и объединенного штаба ОДКБ".

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