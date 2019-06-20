К сведению: о пресс-конференции в "Интерфаксе" президента ОСК Алексея Рахманова
Алексей Рахманов.
Источник изображения: Объединенная судостроительная корпорация
В понедельник, 24 июня, в 11:00 в центральном офисе агентства "Интерфакс" (1-я Тверская-Ямская улица, дом 2) состоится пресс-конференция президента Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова на тему "ОСК на форуме "Армия-2019".
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