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20.06.2019
Интерфакс-АВН

К сведению: о пресс-конференции в "Интерфаксе" президента ОСК Алексея Рахманова

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Алексей Рахманов
Алексей Рахманов.
Источник изображения: Объединенная судостроительная корпорация

В понедельник, 24 июня, в 11:00 в центральном офисе агентства "Интерфакс" (1-я Тверская-Ямская улица, дом 2) состоится пресс-конференция президента Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова на тему "ОСК на форуме "Армия-2019".

Аккредитация по телефону: 8 (495) 223-66-99 или по ссылке https://www.interfax.ru/presscenter/.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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