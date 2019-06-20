Шойгу заявил о завершении разработки новейшей ЗРС С-350 "Витязь"

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил в среду, 19 июня, о завершении разработки новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350 "Витязь", выступая в ходе заседания коллегии Министерства обороны по вопросам реализации гособоронзаказа.

Глава Минобороны особо подчеркнул повышенные огневые возможности ЗРС.

"В этом году завершена разработка зенитной ракетной системы С-350 с повышенными огневыми возможностями", — цитирует главу ведомства телеканал "Звезда".

ЗРС С-350 "Витязь" — новейший боевой комплекс противовоздушной обороны (ПВО). Она призвана заменить С-300В в российских войсках.

Комплекс способен гарантированно уничтожать все виды существующих и перспективных воздушных целей, в том числе ударные беспилотники и малозаметные объекты вероятного противника.

С-350 "Витязь" способна развернуться и прийти в боевой положение за пять минут. ЗРС может работать в составе группировок ПВО и в автономном режиме. Воздушные цели поражаются на высотах до 30 км и дальности до 60 км.

Ранее 19 июня Шойгу сообщил, что модернизация системы противоракетной обороны Москвы завершится к 2022 году.