Войти
20.06.2019
Известия.ru

Шойгу заявил о завершении разработки новейшей ЗРС С-350 "Витязь"

360
0
+1
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил в среду, 19 июня, о завершении разработки новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350 "Витязь", выступая в ходе заседания коллегии Министерства обороны по вопросам реализации гособоронзаказа.

Глава Минобороны особо подчеркнул повышенные огневые возможности ЗРС.

"В этом году завершена разработка зенитной ракетной системы С-350 с повышенными огневыми возможностями", — цитирует главу ведомства телеканал "Звезда".

ЗРС С-350 "Витязь" — новейший боевой комплекс противовоздушной обороны (ПВО). Она призвана заменить С-300В в российских войсках.

Комплекс способен гарантированно уничтожать все виды существующих и перспективных воздушных целей, в том числе ударные беспилотники и малозаметные объекты вероятного противника.

С-350 "Витязь" способна развернуться и прийти в боевой положение за пять минут. ЗРС может работать в составе группировок ПВО и в автономном режиме. Воздушные цели поражаются на высотах до 30 км и дальности до 60 км.

Ранее 19 июня Шойгу сообщил, что модернизация системы противоракетной обороны Москвы завершится к 2022 году.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-300
С-300В
С-350 50Р6А "Витязь"
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
Гособоронзаказ
Похожие новости
18.01.2019
Накроет всех
14.01.2019
Оружие-2019. Какие новинки получит армия России
20.12.2018
Выступление Министра обороны России с подведением итогов 2018 года
25.12.2017
Доклад Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны 22 декабря
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.06 07:11
  • 21
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты
  • 20.06 07:06
  • 11
The National Interest (США): мы выяснили, что именно Россия думает о китайском малозаметном истребителе J-20
  • 20.06 06:55
  • 11
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 20.06 06:30
  • 14
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 20.06 05:31
  • 2
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 20.06 03:49
  • 164
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 20.06 02:00
  • 5
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 20.06 00:39
  • 3
National Interest попытался отыскать у J-20 русскую "ДНК"
  • 19.06 23:28
  • 6
Модернизированный носитель "Калибров" фрегат "Маршал Шапошников" уйдет в море к концу года
  • 19.06 20:55
  • 774
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 19.06 20:17
  • 32
МиГ-41 сделают незаметным
  • 19.06 20:03
  • 1
Первые изображения американской перспективной аэробаллистической ракеты ARRW
  • 19.06 19:30
  • 32
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 19.06 19:21
  • 37
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 19.06 18:41
  • 1
В конце года в море выйдет модернизированный фрегат "Маршал Шапошников"