Шойгу: ПРО Москвы модернизируют к 2022 году

Система противоракетной обороны Москвы будет модернизирована к 2022 году, сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу, выступая на коллегии, посвященной реализации гособоронзаказа.

Шойгу отметил, что реализация этих и других мероприятий должна обеспечить решение приоритетных задач, которые стоят перед Воздушно-космическими силами.

По мнению экспертов, модернизация ПРО Москвы подразумевает постановку на вооружение систем ПВО-ПРО пятого поколения "Прометей" и новейших гиперзвуковых противоракет для комплекса ПРО A-235 "Нудоль". Этот комплекс является модернизированной версией комплекса А-135, который сейчас защищает небо столицы.

В начале июня на казахстанском полигоне Сары-Шаган была протестирована новая противоракета шахтного базирования. Видеокадры этих испытаний Минобороны России разместило на своем канале в YouTube. По словам представителя ведомства, после серии испытаний она подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель. По данным из открытых источников, скорость этой противоракеты превышает 5,5 километра в секунду. А еще она выдерживает перегрузки до 200 g, что обеспечивает высокую работоспособность ее аппаратуры.

По словам экспертов, сейчас в России идут работы над созданием комплексных интегрированных систем воздушно-космической обороны, куда войдут станции предупреждения о ракетном нападении, спутники, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Эту интегрированную систему усилят новейшие комплексы ПРО "Нудоль" и С-500 "Прометей".

Александр Степанов