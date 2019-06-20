Войти
20.06.2019
Российская газета

Шойгу: ВДВ выходят на качественно новый уровень

363
0
0
Источник изображения: Владимир Смирнов/ТАСС

Воздушно-десантные войска (ВДВ) России выходят на качественно новый уровень готовности, который позволит им участвовать в миротворческих операциях. Об этом в среду на коллегии военного ведомства сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, ВДВ сегодня выходят на новый качественный уровень готовности к оперативному реагированию на угрозы военной безопасности России, а также к участию в миротворческих операциях и операциях в составе Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР).

Министр уточнил, что дальнейшее развитие ВДВ в качестве основы сил быстрого реагирования остается одним из приоритетных направлений деятельности Минобороны.

"В прошлом году для повышения боевых возможностей ВДВ было проведено 18 организационных мероприятий, сформировано 8 воинских частей и подразделений. Проведенные мероприятия значительно повысили устойчивость управления войсками, увеличили боевую мощь десантно-штурмовых соединений на западном и юго-западном стратегических направлениях", - рассказал Сергей Шойгу.

Говоря о задачах для ВДВ, Сергей Шойгу отметил, что войскам требуется повысить оснащённость современным вооружением и техникой до 65 процентов. Кроме того необходимо ввести в эксплуатацию 80 зданий и сооружений, что позволит, по словам министра, обустроить военную инфраструктуру четырёх соединений, обеспечить надлежащее хранение и обслуживание техники и создать достойные условия для проживания военнослужащих.

Глава Минобороны также рассказал, что в настоящее время идет активное переоснащение соединений и воинских частей ВДВ современными и перспективными образцами вооружения и военной техники. Сейчас их доля, по словам Сергея Шойгу, составляет 63,7 процента, а суммарный боевой потенциал войск вырос на 12 процентов. Если брать 2019 год, то на 8 процентов повысилась интенсивность подготовки войск. Десантники за минувший период совершили уже более 90 тысяч прыжков с парашютом.

Министр обороны напомнил, что в августе в Рязанской области состоится четвёртое совместное учение российских десантников с подразделениями Вооружённых сил Египта "Защитники дружбы", в котором будут задействованы и белорусские спецназовцы.

В целом же до конца текущего года ВДВ предстоит принять участие в стратегических командно-штабных манёврах "Центр-2019" и совместных учениях контингентов КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2019". В настоящее же время тактическая группа ВДВ принимает участие в ежегодных совместных учениях "Славянское братство", проходящих в Сербии.


Иван Петров

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Египет
Россия
Сербия
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
Похожие новости
20.06.2019
Российские и белорусские десантники проведут учения со спецназовцами из Египта
07.11.2017
"Не волнуйтесь, Запад нас внимательно слушает"
07.08.2017
Русский вальс, китайское кино и зимбабвийский сюрприз на АрМИ-2017
01.02.2016
Какие учения ожидают российскую армию в 2016 году
02.06.2015
Владимир Шаманов: ВДВ готовы действовать в любой точке и не нуждаются в визах
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.06 07:11
  • 21
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты
  • 20.06 07:06
  • 11
The National Interest (США): мы выяснили, что именно Россия думает о китайском малозаметном истребителе J-20
  • 20.06 06:55
  • 11
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 20.06 06:30
  • 14
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 20.06 05:31
  • 2
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 20.06 03:49
  • 164
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 20.06 02:00
  • 5
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 20.06 00:39
  • 3
National Interest попытался отыскать у J-20 русскую "ДНК"
  • 19.06 23:28
  • 6
Модернизированный носитель "Калибров" фрегат "Маршал Шапошников" уйдет в море к концу года
  • 19.06 20:55
  • 774
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 19.06 20:17
  • 32
МиГ-41 сделают незаметным
  • 19.06 20:03
  • 1
Первые изображения американской перспективной аэробаллистической ракеты ARRW
  • 19.06 19:30
  • 32
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 19.06 19:21
  • 37
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 19.06 18:41
  • 1
В конце года в море выйдет модернизированный фрегат "Маршал Шапошников"