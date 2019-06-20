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20.06.2019
Российская газета

Видео: С-300 "Фаворит" отразил массированный удар крылатых ракет

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На полигоне Ашулук в Астраханской области расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 "Фаворит" отразили массированный ракетный удар условного противника. Крылатые ракеты имитировали сверхзвуковые ракеты-мишени "Кабан" и "Фаворит".

"В ходе активной фазы учения с боевой стрельбой зенитчики выполнили захват, сопровождение и боевые пуски по целям", - сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Кроме того, комплексы "Панцирь-С" обеспечивали оборону С-300 во время развертывания в позиционном районе. Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов уничтожили воздушные цели Е-95, имитирующие малоразмерные дистанционно пилотируемые летательные аппараты - беспилотники.

Всего подразделения ПВО обнаружили и уничтожили в небе Астраханской области более 20 целей, выполнив одиночные и групповые пуски ракет.

Отметим, что в учениях приняли участие части противовоздушной обороны ЮВО, дислоцированных в Ростовской области и на Кубани. Всего свыше 300 военнослужащих и 30 единиц техники.


Николай Грищенко

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