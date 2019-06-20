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20.06.2019
Военно-промышленный курьер

Ядерная триада США опробует свои силы

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Источник изображения: vpk-news.ru

Стратегическое командование Вооружённых сил США (US Stratcom) приступило к проведению ежеквартальной тренировки сил ядерной триады с задействованием самолётов резервной системы управления E-6B Mercury.

Районы проведения тренировки — континентальная часть, западное и восточное побережье США.

EADaily напоминает, что международный термин "ядерная триада" обозначает оснащённые ядерным оружием стратегические вооружённые силы государства, включающие в себя три компонента: стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
E-6 Mercury
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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