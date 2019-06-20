Борисов: возрождение подводных сил Черноморского флота фактически завершено
Вице-премьер отметил, что флот получил шесть современных подводных лодок
СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Черноморский флот за пять лет, прошедших с момента воссоединения Крыма с Россией, получил шесть современных подводных лодок. К настоящему моменту возрождение его подводных сил фактически завершено, заявил в среду вице-премьер РФ Юрий Борисов, открывая заседание Морской коллегии.
"В состав флота (в рамках начавшегося с 2014 года обновления - прим. ТАСС) уже поступили шесть современных подводных лодок. Фактически завершено возрождение подводных сил Черноморского флота", - сказал Борисов.
Он уточнил, что всего за эти годы Черноморский флот получил 23 корабля и боевых катера, десять судов обеспечения. "До конца 2019 года планируется поступление [еще] трех боевых кораблей. Таких темпов обновления флот не знал десятилетиями", - подчеркнул вице-премьер.
По словам Борисова, для повышения боевой мощи Черноморского флота была разработана и реализуется программа его развития, которая предусматривает мероприятия по переоснащению флота современной техникой и оружием, создание соответствующей инфраструктуры базирования, улучшение бытовых условий военнослужащих и членов их семей, создание современной системы медицинского обеспечения.
Квартиры для военных
Около 1,8 тыс. военнослужащих Черноморского флота получили жилье за пять лет, прошедших после воссоединения Крыма с Россией.
"Сдвинулось с мертвой точки обеспечение военнослужащих Черноморского флота жильем: с 2014 года жилье получили около 1,8 тыс. человек", - сказал Борисов.
Ранее вопрос об обеспечении военнослужащих на Крымском полуострове жильем поднимался на встрече президента РФ Владимира Путина с общественностью Крыма и Севастополя.
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