Борисов: возрождение подводных сил Черноморского флота фактически завершено

Матрос на сторожевом корабле "Ладный" на военно-морской базе Черноморского флота РФ в Севастополе.

Вице-премьер отметил, что флот получил шесть современных подводных лодок

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Черноморский флот за пять лет, прошедших с момента воссоединения Крыма с Россией, получил шесть современных подводных лодок. К настоящему моменту возрождение его подводных сил фактически завершено, заявил в среду вице-премьер РФ Юрий Борисов, открывая заседание Морской коллегии.

"В состав флота (в рамках начавшегося с 2014 года обновления - прим. ТАСС) уже поступили шесть современных подводных лодок. Фактически завершено возрождение подводных сил Черноморского флота", - сказал Борисов.

Он уточнил, что всего за эти годы Черноморский флот получил 23 корабля и боевых катера, десять судов обеспечения. "До конца 2019 года планируется поступление [еще] трех боевых кораблей. Таких темпов обновления флот не знал десятилетиями", - подчеркнул вице-премьер.

По словам Борисова, для повышения боевой мощи Черноморского флота была разработана и реализуется программа его развития, которая предусматривает мероприятия по переоснащению флота современной техникой и оружием, создание соответствующей инфраструктуры базирования, улучшение бытовых условий военнослужащих и членов их семей, создание современной системы медицинского обеспечения.

Квартиры для военных

Около 1,8 тыс. военнослужащих Черноморского флота получили жилье за пять лет, прошедших после воссоединения Крыма с Россией.

"Сдвинулось с мертвой точки обеспечение военнослужащих Черноморского флота жильем: с 2014 года жилье получили около 1,8 тыс. человек", - сказал Борисов.

Ранее вопрос об обеспечении военнослужащих на Крымском полуострове жильем поднимался на встрече президента РФ Владимира Путина с общественностью Крыма и Севастополя.

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