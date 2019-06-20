Войти
20.06.2019
ТАСС

У судостроителей Крыма пока нет контрактов на период после 2022 года

306
0
0
Севморзавод
Севастопольский морской завод "Севморзавод".
Источник изображения: sevastopol.info

По словам вице-премьера России Юрия Борисова, для выявления проблемных вопросов в организации оборонно-промышленного комплекса Крыма Минпромторгом РФ проводится еженедельный мониторинг

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Судостроительные предприятия Крыма пока не загружены заказами на перспективу после 2022 года. Необходимы специальные меры для поиска контрактов, сообщил в среду вице-премьер РФ Юрий Борисов, открывая заседание Морской коллегии в Севастополе.

"Анализ показывает, что в целом ситуация стабильная, обеспечивается загрузка организаций ОПК в соответствии с перспективным планом загрузки судостроительных и судоремонтных предприятий до 2027 года. Вместе с тем остаются и нерешенные проблемы - обозначенным планом предусматривалось строительство на крымских верфях 32 кораблей и судов Минобороны и 27 судов в интересах других заказчиков, однако на сегодня судовладельцы не подали предложений по загрузке предприятий после 2022 года", - сказал Борисов.

По его словам, для выявления проблемных вопросов в организации оборонно-промышленного комплекса Крыма Минпромторгом РФ проводится еженедельный мониторинг.

Вице-премьер напомнил, что Морская коллегия уже предлагала разработать комплекс мер по продвижению гражданской продукции крымских судостроительных заводов. По оценкам федеральных властей, предприятия могут предложить потенциальным заказчикам газотопливные, рыболовные и скоростные пассажирские суда.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Борисов Юрий
Похожие новости
14.05.2019
Переход ОАК в Ростех завершится в 2020 году
22.03.2018
Минобороны планирует оснастить все ракетоносцы Ту-160 двигателями НК-32
14.07.2016
Ми-38 придадут ускорения
02.06.2016
«Мистраль» уходит в Каир
10.04.2014
Состоялось заседание попечительского совета ФПИ
28.07.2009
Госкомпания может быть создана на базе производств АФК Система и Ангстрема - Минпромторг
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.06 07:17
  • 1
НАСА указало на ненадежность "Роскосмоса"
  • 20.06 07:11
  • 21
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты
  • 20.06 07:06
  • 11
The National Interest (США): мы выяснили, что именно Россия думает о китайском малозаметном истребителе J-20
  • 20.06 06:55
  • 11
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 20.06 06:30
  • 14
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 20.06 05:31
  • 2
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 20.06 03:49
  • 164
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 20.06 02:00
  • 5
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 20.06 00:39
  • 3
National Interest попытался отыскать у J-20 русскую "ДНК"
  • 19.06 23:28
  • 6
Модернизированный носитель "Калибров" фрегат "Маршал Шапошников" уйдет в море к концу года
  • 19.06 20:55
  • 774
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 19.06 20:17
  • 32
МиГ-41 сделают незаметным
  • 19.06 20:03
  • 1
Первые изображения американской перспективной аэробаллистической ракеты ARRW
  • 19.06 19:30
  • 32
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 19.06 19:21
  • 37
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным