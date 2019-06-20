У судостроителей Крыма пока нет контрактов на период после 2022 года

По словам вице-премьера России Юрия Борисова, для выявления проблемных вопросов в организации оборонно-промышленного комплекса Крыма Минпромторгом РФ проводится еженедельный мониторинг

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Судостроительные предприятия Крыма пока не загружены заказами на перспективу после 2022 года. Необходимы специальные меры для поиска контрактов, сообщил в среду вице-премьер РФ Юрий Борисов, открывая заседание Морской коллегии в Севастополе.

"Анализ показывает, что в целом ситуация стабильная, обеспечивается загрузка организаций ОПК в соответствии с перспективным планом загрузки судостроительных и судоремонтных предприятий до 2027 года. Вместе с тем остаются и нерешенные проблемы - обозначенным планом предусматривалось строительство на крымских верфях 32 кораблей и судов Минобороны и 27 судов в интересах других заказчиков, однако на сегодня судовладельцы не подали предложений по загрузке предприятий после 2022 года", - сказал Борисов.

По его словам, для выявления проблемных вопросов в организации оборонно-промышленного комплекса Крыма Минпромторгом РФ проводится еженедельный мониторинг.

Вице-премьер напомнил, что Морская коллегия уже предлагала разработать комплекс мер по продвижению гражданской продукции крымских судостроительных заводов. По оценкам федеральных властей, предприятия могут предложить потенциальным заказчикам газотопливные, рыболовные и скоростные пассажирские суда.