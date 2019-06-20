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20.06.2019
ТАСС

Новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ" будет готов в 2021 году

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ЗРК "Панцирь-СМ"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ".
Источник изображения: rg.ru

Ранее сообщалось, что комплекс получит новые ракеты увеличенной дальности

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Создание новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-СМ" планируется завершить в 2021 году. Об этом сообщил в среду министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии Минобороны по вопросам реализации гособоронзаказа.

"В 2021 году планируется завершить создание зенитного ракетно-пушечного комплекса межвидового применения "Панцирь-СМ", - сказал Шойгу.

"В этом году завершена разработка зенитной ракетной системы С-350 с повышенными огневыми возможностями", - сказал Шойгу.

ЗРПК "Панцирь-СМ" является глубоко модернизированной версией "Панцирь-С". Ранее сообщалось, что комплекс получит новые ракеты увеличенной дальности, сможет обнаруживать, сопровождать и поражать большее количество целей на большей дальности.

Также ожидается повышение возможностей комплекса по перехвату артиллерийских боеприпасов, ракет и беспилотников.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-350 50Р6А "Витязь"
Компании
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