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20.06.2019
Военное обозрение

По сбитому над Донбассом рейсу MH17 предъявлены обвинения трём россиянам

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Выданы международные ордена на арест трех российских граждан, которых подозревают в причастности к гибели рейса MH17, сбитого над Украиной в июле 2014 года. Ранее т.н. совместная следственная группа допустила, что малазийский борт был сбит по ошибке.

Источник изображения: topwar.ru

Совместная следственная группа (ССГ) назвала имена подозреваемых и выдала международные ордера на арест в отношении четырех человек, которые, по мнению органа, включающего представителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины причастны к крушению лайнера Boeing, произошедшего в июле 2014 года в небе Донбасса. Информация была озвучена в ходе специальной пресс-конференции главой национальной полиции Нидерландов Вилбертом Паулиссеном.

В розыск объявили трех российских граждан и одного украинца. Обладателя украинского гражданства зовут Леонид Харченко. Россияне, которых назвали причастными к гибели самолета, это Игорь Гиркин, бывший министр обороны ДНР, также известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов.

Стрелков отвергает свою причастность

Игорь Гиркин (Стрелков) отрицает собственную причастность к катастрофе MH17. В интервью агентству новостей AP он заявил, что обвинения не соответствуют действительности, а предъявленный в качестве аргумента обвинения записанный телефонный разговор назвал "фальшивкой".

По словам Паулиссена, полиция в рамках расследования допросила около трехсот свидетелей. По предварительной оценке следственных органов, судебное разбирательство будет завершен не раньше конца 2020.

Чуть ранее, в ходе все той же пресс-конференции, транслируемой в прямом эфире на сайте NOS, представители ССГ озвучили версию о том, что малайзийский Boeing мог быть сбит в результате ошибочной идентификации самолета.

Boeing могли сбить непреднамеренно

По словам представителя следственной группы, существует вероятность того, что в планах расчета ПВО стояло уничтожение военного, а не пассажирского борта. В тоже время представители группы отмечают, что даже в этом случае считают тех, кто сбил самолет, ответственными за гибель лайнера и его пассажиров.

Согласно выводам совместной следственной группы, самолет был сбит расчетом российского ЗРК "Бук", который, в свою очередь, получил приказ об отправке на Украину. Следователи считают необходимым найти человека или людей, которые отдали как данное распоряжение, так и приказ о пуске ракеты по лайнеру.

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Страны
Австpалия
Бельгия
Малайзия
Нидерланды
Россия
Украина
Компании
Boeing
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Бук ЗРК
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