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20.06.2019
Lenta.ru

Первый полет B-52 с гиперзвуковой ракетой попал на видео

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Первый полет стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress Военно-воздушных сил (ВВС) США с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой AGM-183A попал на видео. Соответствующий ролик в Twitter опубликовала авиабаза Эдвардс (Калифорния).

Там же военные выложили снимки с AGM-183A, переносимой B-52 Stratofortress. Их них следует, в частности, что в тестах принимал участие бомбардировщик с серийным номером 60-0036 и неофициальным именем Tagboard Flyer, а под одним крылом самолета могут вмещаться по две гиперзвуковые ракеты.


Испытательный полет бомбардировщика с перспективным оружием состоялся 12 июня на авиабазе Эдвардс (Калифорния). Ракета без боеголовки была подвешена под одно из крыльев бомбардировщика и находилась там в течение всего времени полета. В ходе испытаний отслеживалось воздействие вибраций и сопротивления воздуха на оружие и внешнюю подвеску самолета.

В апреле появилось видео запуска пороховыми стартерами двух из восьми турбовентиляторных двигателей TF33-P/103 B-52 Stratofortress. Использование пороховых стартеров позволило сократить время запуска самолета с часа до десяти минут, освобождая от необходимости применения наземного оборудования.

Boeing B-52 Stratofortress стоит на вооружении ВВС США с февраля 1955 года. В 1952-1962 годы было произведено более 700 таких бомбардировщика, из которых к настоящему времени на службе у американских военных остались менее 80 машин.

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Страны
США
Продукция
B-52
Компании
Boeing
Проекты
ГЗЛА
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