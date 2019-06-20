Госдума одобрила присвоение статуса ветерана крымским военнослужащим ВСУ

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, по которому звание "Ветеран военной службы" могут получать военные, проходившие службу в ВС Украины в частях, дислоцированных в Крыму и постоянно проживавшие на полуострове.

Авторы законопроекта указывают, что сейчас военнослужащие, которые служили в СССР, в том числе на Украине, продолжают служить в Вооруженных силах России и имеют совокупный стаж 20 лет и более. При этом гарантиями соцзащиты они пользоваться не могут из-за отсутствия статуса ветерана военной службы, передает ТАСС.

В Крыму и Севастополе около 1 тыс. таких военных.

"Указанная категория военнослужащих в настоящее время является полноправными гражданами РФ и должна пользоваться всеми социальными гарантиями, предусмотренными законодательством РФ", – отмечают авторы законопроекта.

Под действие законопроекта подпадут лица, которые проходили военную службу в частях ВСУ, дислоцировавшихся в Крыму, и постоянно проживали там на момент воссоединения с Россией в марте 2014 года.

Сергей Гурьянов