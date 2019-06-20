Войти
20.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Госдума одобрила присвоение статуса ветерана крымским военнослужащим ВСУ

316
0
-1
Госдума
Госдума.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, по которому звание "Ветеран военной службы" могут получать военные, проходившие службу в ВС Украины в частях, дислоцированных в Крыму и постоянно проживавшие на полуострове.

Авторы законопроекта указывают, что сейчас военнослужащие, которые служили в СССР, в том числе на Украине, продолжают служить в Вооруженных силах России и имеют совокупный стаж 20 лет и более. При этом гарантиями соцзащиты они пользоваться не могут из-за отсутствия статуса ветерана военной службы, передает ТАСС.

В Крыму и Севастополе около 1 тыс. таких военных.

"Указанная категория военнослужащих в настоящее время является полноправными гражданами РФ и должна пользоваться всеми социальными гарантиями, предусмотренными законодательством РФ", – отмечают авторы законопроекта.

Под действие законопроекта подпадут лица, которые проходили военную службу в частях ВСУ, дислоцировавшихся в Крыму, и постоянно проживали там на момент воссоединения с Россией в марте 2014 года.


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
12.03.2019
Лбом о стену: каким будет военный бюджет Вашингтона
01.03.2017
Нездоровый сетецентризм
13.03.2014
Анатолий Антонов сообщил о возможной ответной реакции России на принятые США и НАТО решения о приостановке с ней военного сотрудничества
21.08.2013
«МОТОР СИЧ»: Реальные основания для оптимизма
23.08.2007
Двигатель АИ-222-25 - первый пример российско-украинской кооперации для учебно-боевого самолета
06.08.2007
Изготовлены первые два авиадвигателя российской сборки для учебно-боевого самолета Як-130 - Минобороны России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.06 07:17
  • 1
НАСА указало на ненадежность "Роскосмоса"
  • 20.06 07:11
  • 21
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты
  • 20.06 07:06
  • 11
The National Interest (США): мы выяснили, что именно Россия думает о китайском малозаметном истребителе J-20
  • 20.06 06:55
  • 11
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 20.06 06:30
  • 14
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 20.06 05:31
  • 2
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 20.06 03:49
  • 164
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 20.06 02:00
  • 5
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 20.06 00:39
  • 3
National Interest попытался отыскать у J-20 русскую "ДНК"
  • 19.06 23:28
  • 6
Модернизированный носитель "Калибров" фрегат "Маршал Шапошников" уйдет в море к концу года
  • 19.06 20:55
  • 774
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 19.06 20:17
  • 32
МиГ-41 сделают незаметным
  • 19.06 20:03
  • 1
Первые изображения американской перспективной аэробаллистической ракеты ARRW
  • 19.06 19:30
  • 32
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 19.06 19:21
  • 37
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным