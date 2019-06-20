В Совбезе России оценили риски отказа от ДРСМД

Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов заявил, что Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) снизил риск ядерной войны, а отказ от него вернет ситуацию "на 40 лет назад". Об этом в среду, 19 июня, сообщает "Интерфакс".

Венедиктов напомнил, что в 1979 году НАТО "по указке Вашингтона" приняло новую стратегию, в рамках которой в Европе были размещены ракеты средней дальности, направленные против СССР.

"Однако даже в тех условиях у СССР и США хватило политической воли, чтобы заключить Договор о РСМД, который, безусловно, стал огромным прорывом в деле укрепления мира", — подчеркнул он.

Кроме того, заместитель секретаря Совбеза добавил, что российская сторона предлагает начать полноценный переговорный процесс по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Накануне депутаты Госдумы приняли закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, проект которого был внесен президентом страны Владимиром Путиным. Совет Федерации может рассмотреть его на заседании 26 июня.

Первым процедуру выхода из договора начал Вашингтон в феврале 2019 года, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны России опровергло все заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав данную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе текущего года. Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности. Помимо этого, соглашение запрещает Москве и Вашингтону использовать пусковые установки, предназначенные для этих ракет.

СНВ-3 был подписан Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Соглашение предполагает сокращение ядерного арсенала обеими сторонами таким образом, чтобы общее число вооружений не превышало 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.