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20.06.2019
ЦАМТО

ВС Чехии намерены модернизировать танки T-72M4CZ

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T-72M4CZ
T-72M4CZ на военном шоу Bahna в 2018 году, г. Рокицани.
Источник изображения: ru.wikipedia.org

ЦАМТО, 19 июня. По информации чешского агентства CTK, Вооруженные силы Чехии до 2023 года намерены провести ремонт и модернизацию более 30 имеющихся основных боевых танков T-72M4CZ.

Как сообщил агентству представитель министерства Якуб Файнор (Jakub Fajnor), на модернизацию 33 танков T-72M4CZ, которые были произведены в Чехии в 2003-2006 гг. по российской лицензии, планируется выделить 908 млн. крон без НДС (около 34,6 млн. евро). В ходе работ устаревшие, неисправные или отсутствующие в производстве компоненты, включая систему управления огнем, будут заменены современным оборудованием. В стоимость заказа также входит поставка запчастей и подготовка специалистов.

Министерство обороны планирует в ближайшее время направить проект контракта на рассмотрение правительства страны. Ожидается, что соглашение будет подписано к концу 2019 года. Модернизацию планируется провести на предприятии государственной компании VOP CZ (Vojensky Opravarensky Podnik) и завершить до 2023 года.

Министерство обороны также решает вопрос сохранения танков в составе Сухопутных войск на перспективу. В марте министр обороны Л.Метнар заявил, что их эксплуатация будет продолжена. В этой связи предстоит принять решение о модернизации имеющихся, либо закупке новых машин.

Для справки: в настоящее время в боевом составе СВ насчитывается около 30 модернизированных T-72M4CZ, еще около ста танков T-72 в базовой версии находятся на хранении.

Кроме модернизации ОБТ, министр обороны намерен представить правительству предложение по планируемой покупке двух новых самолетов ВТА C-295MW, стоимость которых оценивается в 2,3 млрд. крон без НДС (около 88,5 млн. евро). Продажа также будет включать поставку запасных частей и сопутствующего оборудования, включая испытательное.

В настоящее время ВВС Чехии уже эксплуатируются четыре самолета C-295. Министерство обороны предполагало приобрести еще две машины после 2022 года, но компания Airbus Defense and Space предложила ускорить поставку, снизив стоимость и отсрочив платежи.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Чехия
Продукция
C-295 CASA
Т-72
Компании
Airbus
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