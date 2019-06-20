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20.06.2019
Российская газета

Летчики Балтфлота провели ночную дозаправку самолетов в воздухе

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Источник изображения: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Экипажи морской авиации Балтийского флота дозаправили самолеты топливом в воздухе над Калининградской областью в темное время суток.

Это один из самых сложных видов летной подготовки, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. К дозаправке допускаются летчики 1-го и 2-го классов с налетом более четырехсот часов. Первые 8-10 стыковок совершаются только с инструктором, лишь потом разрешены три-четыре самостоятельных вылета.

На сей раз дозаправку вели экипажи более 10 самолетов - многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М. Одиночно и в составе пары они должны были приблизиться к самолету-топливозаправщику Ил-78 ВКС России.

Сближение происходило на высоте от 2000 до 5000 метров, при скорости 500-600 километров в час. В этих условиях летчик должен приблизиться к воздушному танкеру на расстояние 10-15 метров и законтактировать выпущенной штангой с конус-датчиком заправщика.

Место в строю должно выдерживаться до полной заправки самолета. Ночью дозаправка выполняется с использованием дополнительного освещения, которое есть и на Ил-78, и на заправляющемся самолете.

Дозаправка в воздухе значительно расширяет радиус действия авиации и позволяет ей действовать на большом удалении от места базирования с применением всей номенклатуры вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". А кроме того, позволяет перебазировать авиаподразделения на дальние аэродромы беспосадочным способом.

Кстати

Различные плановые учебно-тренировочные полеты морской авиации Балтийского флота выполняются регулярно. Сейчас они прошли на фоне продолжающегося на Балтике учения ВМС стран НАТО BALTOPS 2019. Оно стартовало 9 июня, в нем участвуют 18 стран-членов альянса, задействованы 44 военных корабля, 40 самолетов и вертолетов, около 12 тысяч военнослужащих.


Светлана Песоцкая (Калининградская область)

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