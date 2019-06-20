Госдума увеличила штрафы за махинации с гособоронзаказом

Штраф за изменение условий государственного контракта, если такая возможность не предусмотрена законом, составит 500 тыс. рублей для юридически лиц

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем чтении правительственный законопроект об увеличении штрафов за нарушение конкурсных правил при размещении гособоронзаказа.

Согласно тексту закона, принятие должностным лицом решения о размещении государственного оборонного заказа у единственного поставщика без проведения положенного конкурса повлечет за собой штраф в размере 100 тыс. рублей вместо 50 тыс. рублей, как установлено сейчас.

Усиливается и административная ответственность за изменение условий государственного контракта по государственному оборонному заказу, если такая возможность не предусмотрена законодательно. Штраф за это для должностных лиц составит 50 тыс. рублей (сейчас 20 тыс.), а для юридически лиц - 500 тыс. рублей (сейчас 200 тыс.). Если описанные выше действия повлекли дополнительное расходование бюджетных средств или привели к сокращению поставок, то это повлечет за собой штраф для должностных и юридических лиц в двукратном размере дополнительно израсходованных средств, говорится в тексте документа.