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20.06.2019
Российская газета

Не убедили: противники Хафтара сообщили об уничтожении "Панциря"

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Источник изображения: rg.ru

Едва первые фотографии прибывшего в Ливию из Объединенных Арабских Эмиратов комплекса "Панцирь-С1" появились в Сети, противники Хафтара, сторонники Правительства национального согласия почти сразу нанесли ответный удар. Информационный.

Они стали распространять сведения о том, что этот зенитный ракетно-пушечный комплекс уже уничтожен. В качества доказательства опубликовали фотографии сгоревшего автомобиля с фурой. Однако не нужно быть большим специалистом в военной технике, чтобы понимать, что "Панцирь-С1" перевозился совсем другим транспортным средством, а сгоревший тягач с прицепом не имеет к происходящему никакого отношения.

Судя по фотоматериалам, ЗРПК вовсе не передислоцировали с аэродрома, куда он был доставлен транспортным самолетом С-17 ВВС ОАЭ. Его пока поместили в одно из находящихся на этом объекте бетонных укрытий.

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, такие зенитные комплексы, по всей видимости, будут прикрывать авиабазу, откуда в настоящее время вылетают на задания ударные БПЛА Wing Loong китайского производства. По размещенным в открытых источниках данным, ими также управляют специалисты из ОАЭ.

"Кстати, буквально на днях эти беспилотники два раза по ночам атаковали аэропорт Митига, где, в свою очередь, дислоцируются дистанционно управляемые аппараты Bayraktar TB2 турецкого производства. Можно предположить, что "Панцири -С1" как раз и должны защитить от возможного ответного удара", - отмечает Лямин.

Силы Ливийской национальной армии поддерживают ОАЭ, Египет и Франция. Находящееся в Триполи так называемое Правительство национального согласия спонсируется Турцией, Катаром и Италией, военный контингент которой до сих пор находится в Мисурате.



Алексей Моисеев

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Продукция
96К6 Панцирь-С1
C-17
Pterodactyl I
Проекты
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