Не убедили: противники Хафтара сообщили об уничтожении "Панциря"

Едва первые фотографии прибывшего в Ливию из Объединенных Арабских Эмиратов комплекса "Панцирь-С1" появились в Сети, противники Хафтара, сторонники Правительства национального согласия почти сразу нанесли ответный удар. Информационный.

This report is saying GNA airstrike destroyed the system during transit: "Some sources loyal to Haftar said earlier they had received a Russian defense system coming from the UAE and that it will be deployed to Gharyan" https://t.co/vihRIjbMLr — Matthew Borie (@phxasc) 18 РёСЋРЅСЏ 2019 Рі.

Они стали распространять сведения о том, что этот зенитный ракетно-пушечный комплекс уже уничтожен. В качества доказательства опубликовали фотографии сгоревшего автомобиля с фурой. Однако не нужно быть большим специалистом в военной технике, чтобы понимать, что "Панцирь-С1" перевозился совсем другим транспортным средством, а сгоревший тягач с прицепом не имеет к происходящему никакого отношения.

Судя по фотоматериалам, ЗРПК вовсе не передислоцировали с аэродрома, куда он был доставлен транспортным самолетом С-17 ВВС ОАЭ. Его пока поместили в одно из находящихся на этом объекте бетонных укрытий.

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, такие зенитные комплексы, по всей видимости, будут прикрывать авиабазу, откуда в настоящее время вылетают на задания ударные БПЛА Wing Loong китайского производства. По размещенным в открытых источниках данным, ими также управляют специалисты из ОАЭ.

"Кстати, буквально на днях эти беспилотники два раза по ночам атаковали аэропорт Митига, где, в свою очередь, дислоцируются дистанционно управляемые аппараты Bayraktar TB2 турецкого производства. Можно предположить, что "Панцири -С1" как раз и должны защитить от возможного ответного удара", - отмечает Лямин.

Силы Ливийской национальной армии поддерживают ОАЭ, Египет и Франция. Находящееся в Триполи так называемое Правительство национального согласия спонсируется Турцией, Катаром и Италией, военный контингент которой до сих пор находится в Мисурате.

Comparison between the back of the truck transporting the Pantsir and the 3 attacked next to Gharian transporting ammunition . Dont seem to match.https://t.co/21adgG4Mlshttps://t.co/uzcEiU7SHC pic.twitter.com/fwwIpDwIgp — il kanguru (@il_kanguru) 19 РёСЋРЅСЏ 2019 Рі.

Алексей Моисеев