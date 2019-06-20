Смоленскую АЭС сделали невидимой

Российские военные поместили Смоленскую атомную электростанцию в специальное аэрозольное облако, сделав ее невидимой для противника. Об этом журналистам рассказали в Минобороны в среду, 19 июня.

Как пояснили "РИА Новости" в военном ведомстве, подразделения радиационной, химической и биологической защиты распылили потоки горячих газов порошкового состава на основе графита на площади 2 кв. км. Для создания аэрозольного облака потребовалось пять термодымовых машин ТДА-3.

По словам представителя Минобороны, для создания невидимой завесы впервые был использован аэрозолеобразующий состав, который работает не только в видимом, но и в инфракрасном диапазоне спектра электромагнитного излучения.

Накануне в Смоленской области стартовали учения под руководством начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. В них участвуют более 600 военнослужащих, свыше 200 единиц военной и спецтехники, гражданский персонал АЭС.

Ранее в июне Минобороны опубликовало кадры стрельб арктических зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2ДТ". Учения проходили на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.