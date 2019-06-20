Войти
20.06.2019
Известия.ru

Смоленскую АЭС сделали невидимой

310
0
+1
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Российские военные поместили Смоленскую атомную электростанцию в специальное аэрозольное облако, сделав ее невидимой для противника. Об этом журналистам рассказали в Минобороны в среду, 19 июня.

Как пояснили "РИА Новости" в военном ведомстве, подразделения радиационной, химической и биологической защиты распылили потоки горячих газов порошкового состава на основе графита на площади 2 кв. км. Для создания аэрозольного облака потребовалось пять термодымовых машин ТДА-3.

По словам представителя Минобороны, для создания невидимой завесы впервые был использован аэрозолеобразующий состав, который работает не только в видимом, но и в инфракрасном диапазоне спектра электромагнитного излучения.

Накануне в Смоленской области стартовали учения под руководством начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. В них участвуют более 600 военнослужащих, свыше 200 единиц военной и спецтехники, гражданский персонал АЭС.

Ранее в июне Минобороны опубликовало кадры стрельб арктических зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2ДТ". Учения проходили на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
Проекты
Арктика
Военные учения
Тор ЗРК
ЯО
ЯЭУ
Похожие новости
20.05.2019
Оборонное партнерство и экспорт. Какое оружие показали Россия и Белоруссия на MILEX 2019
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
22.10.2018
Новое оружие для Арктики
25.12.2017
Оружие-2017: какую технику получила армия России
06.09.2016
"Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.06 07:17
  • 1
НАСА указало на ненадежность "Роскосмоса"
  • 20.06 07:11
  • 21
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты
  • 20.06 07:06
  • 11
The National Interest (США): мы выяснили, что именно Россия думает о китайском малозаметном истребителе J-20
  • 20.06 06:55
  • 11
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 20.06 06:30
  • 14
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 20.06 05:31
  • 2
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 20.06 03:49
  • 164
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 20.06 02:00
  • 5
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 20.06 00:39
  • 3
National Interest попытался отыскать у J-20 русскую "ДНК"
  • 19.06 23:28
  • 6
Модернизированный носитель "Калибров" фрегат "Маршал Шапошников" уйдет в море к концу года
  • 19.06 20:55
  • 774
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 19.06 20:17
  • 32
МиГ-41 сделают незаметным
  • 19.06 20:03
  • 1
Первые изображения американской перспективной аэробаллистической ракеты ARRW
  • 19.06 19:30
  • 32
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 19.06 19:21
  • 37
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным