Балтийские морпехи провели психическую атаку на глазах у вероятного противника

Подразделения морской пехоты Балтийского флота провели в Калининградской области учения по отражению наступления со стороны моря. За их действиями могли наблюдать натовские военные, которые в настоящее время проводят на Балтике свои маневры BALTOPS-2019.

В ходе учений с закрытых огневых позиций по десантоопасному направлению нанесли удар батареи САУ "Гвоздика" и РСЗО "Град". По плавучим мишеням, имитирующим средства высадки, огонь велся также из пушек БТР-82А, минометов, ручных и автоматических гранатометов. Затем морские пехотинцы в составе подразделений отработали действия в наступлении и обороне. Венцом комплексного занятия стали действия по преодолению психологической полосы препятствий и тренировка по захвату зданий жилого квартала.

Поддержку противодесантной операции морпехов осуществляли фронтовые бомбардировщики Су-24 и ударные вертолеты Ми-24. Бомбардировщики имитировали нанесение бомбового удара, а вертолеты поразили надводные мишени неуправляемыми ракетами.

Комплекс учебных мероприятий морских пехотинцев завершится высадкой морского десанта, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов. При огневой поддержке корабельной ударной группы БФ, а также штурмовой и истребительной авиации морпехам предстоит десантироваться с моря на необорудованное побережье и захватить плацдарм для развития наступления.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)