Немцы вооружились "суперфрегатом"

Немецкий флот получил первый фрегат нового поколения. Вчера, 18 июня, пресс-служба ВМС Германии сообщила о том, что на верфи компании ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) в городе Киль прошла торжественная церемония введения в строй корабля F222 Baden-W?rttemberg.

Фрегат Baden-W?rttemberg должен был поступить на вооружение ещё в 2017 году, но из-за ряда недоработок был возвращён верфи для их исправления. При этом в TKMS указывают, что больше задержек быть не должно, и второй фрегат серии передадут флоту уже до конца года, а оставшиеся два — в течение двух лет.

Источник изображения: twitter.com/DBwV_Marine

Baden-W?rttemberg — первый из четырёх кораблей типа F 125, строящихся для немецких ВМС. По своим размерам корабли типа F 125 сопоставимы с эсминцами, но в Германии их классифицируют как фрегаты, что делает эти боевые единицы самыми большими в своём классе.

Минобороны Германии планирует заменить четырьмя фрегатами типа F 125 восемь кораблей типа F 122, которые сейчас состоят на вооружении немецких ВМС. Каждый из новых кораблей укомплектуется двумя экипажами (по 120 человек), которые будут поочерёдно нести боевое дежурство, что позволит более эффективно использовать фрегаты и уменьшить время их простоя.

Длина Baden-W?rttemberg составляет почти 150 м, ширина — 19 м, осадка — 5 м, полное водоизмещение достигает 7200 т. Фрегаты типа F125 оснащаются комбинированной энергетической установкой типа CODLAG, совмещающей дизель-генераторы и электродвигатели. Одна из особенностей новых кораблей — длительный цикл технического обслуживания. Фрегат должен в течение двух лет обходиться без технического обслуживания на базе, при этом выполняя операции средней интенсивности (5000 часов в год).

Фрегат Baden-W?rttemberg вооружён артиллерийским орудием Otobreda калибра 127 мм и двумя 27-мм зенитными установками MLG 27. Кроме того, на корабле имеются пусковые установки для боевых ракет различных типов и противолодочных торпед.