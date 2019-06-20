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20.06.2019
Российская газета

Плавучая катастрофа: в США назвали проблемы авианосцев типа Ford

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Источник изображения: rg.ru

У атомного авианосца Gerald R. Ford, головного корабля нового проекта, призванного заменить в ВМС США авианосцы типа Nimitz, выявлена новая серьезная проблема - на этот раз с двигателями. Примечательно, что очередной дефект дал о себе знать, когда корабль отправился на верфь в Ньюпорт Ньюс, чтобы устранить неисправность силовой установки, обнаруженную несколько месяцев назад.


Проблемы с матчастью преследуют гигантский корабль с момента первого выхода в море: сначала один из другим вышли из строя опорные подшипники двух из четырех гребных валов. На двух оставшихся винтах авианосец кое-как вернулся в гавань, где представители General Electric, отвечающей за силовую установку, признали дефект производственным.

Дальше - больше. В 2018 году на ходовых испытаниях  в силовой установке авианосца обнаружилась проблема настолько серьезная, что описывают ее туманно. "Корабль испытывает затруднения с преобразованием энергии, вырабатываемой его ядерными реакторами, во вращение гребных винтов", - говорится в сообщении ВМС США. Gerald R. Ford отбуксировали в порт, предварительная диагностика показала критические проблемы с парогенераторами и турбинами - они как раз и преобразуют ядерное тепло во вращение винтов.

Для тщательного обследования и ремонта авианосец направился в Ньюпорт Ньюс - на верфь, где его построили. В пути случилась новая поломка - на парогенераторе другого реактора (у корабля их два), после чего Gerald R. Ford был вынужден вернуться  на военно-морскую станцию Норфолк с неясной дальнейшей судьбой.

В придачу к проблемами с движением у авианосца не работают подъемники вооружения боеприпасов на летную палубу - без них боевое применение корабля невозможно, - а модные электромагнитные катапульты оказались неспособны поднять в воздух истребители пятого поколения F-35, из которых должно состоять авиакрыло. "Плавучая катастрофа" , - резюмирует Task&Purpose.

На верфи Ньюпорт Ньюс достраивают второй корабль проекта John F. Kennedy и, похоже, проблем у флота США скоро прибавится.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
CVN-79
F-35
Компании
General Electric
Проекты
Gerald R. Ford
Nimitz
Авианосец
Ядерный щит
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