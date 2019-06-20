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20.06.2019
ТАСС

Установленную на Байконуре ракету "Протон-М" сфотографировали из космоса

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Источник изображения: © Сергей Казак/ТАСС

Старт ракеты запланирован на 21 июня

БАЙКОНУР, 19 июня. /ТАСС/. Российские спутники дистанционного зондирования Земли сфотографировали ракету-носитель "Протон-М", которая должна вывести на орбиту космическую обсерваторию "Спектр-РГ" с космодрома Байконур. Об этом в среду сообщила пресс-служба Роскосмоса.




"Космические аппараты дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" и "Канопус-В" осуществили съемку космодрома Байконур. В настоящее время на стартовом комплексе площадки 81 идет интенсивная подготовка к пуску ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "ДМ-03" и обсерваторией "Спектр-РГ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации.

Фото размещено на сайте Роскосмоса. Старт ракеты должен произойти 21 июня в 15:17 мск.

"Спектр-РГ" - совместный российско-германский проект. Его основной задачей станет создание детальной карты неба в рентгеновском диапазоне длин волн. Обсерватория будет сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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