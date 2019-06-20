Энергомаш передаст американским заказчикам очередную партию ракетных двигателей

Москва. 19 июня. ИНТЕРФАКС - НПО "Энергомаш" передаст три ракетных двигателя РД-180 американским заказчикам, сообщает в среду "Роскосмос".

"Успешно завершила работу приемо-сдаточная комиссия по приемке заказчиком очередной партии двигателей РД-180, изготовленных НПО "Энергомаш". В июне 2019 года представителями компаний Pratt&Whitney, United Launch Alliance, РД АМРОСС подписаны формуляры на три товарных двигателя", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Отмечается, что данная приемка является первой в 2019 году.

"НПО Энергомаш" производит двигатели РД-180, которые поставляются для использования в составе американских ракет-носителей семейства Atlas фирмы United Launch Alliance. Другой американской компании - Orbital ATK поставляются двигатели РД-181. Они применяются на ракетах Antares, при помощи которых на Международную космическую станцию отправляются грузовые корабли Cygnus.