Войти
20.06.2019
Интерфакс-АВН

Энергомаш передаст американским заказчикам очередную партию ракетных двигателей

340
0
-1
Двигатели РД-180
Двигатели РД-180.
Источник изображения: © Борис Кавашкина/ТАСС, архив

Москва. 19 июня. ИНТЕРФАКС - НПО "Энергомаш" передаст три ракетных двигателя РД-180 американским заказчикам, сообщает в среду "Роскосмос".

"Успешно завершила работу приемо-сдаточная комиссия по приемке заказчиком очередной партии двигателей РД-180, изготовленных НПО "Энергомаш". В июне 2019 года представителями компаний Pratt&Whitney, United Launch Alliance, РД АМРОСС подписаны формуляры на три товарных двигателя", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Отмечается, что данная приемка является первой в 2019 году.

"НПО Энергомаш" производит двигатели РД-180, которые поставляются для использования в составе американских ракет-носителей семейства Atlas фирмы United Launch Alliance. Другой американской компании - Orbital ATK поставляются двигатели РД-181. Они применяются на ракетах Antares, при помощи которых на Международную космическую станцию отправляются грузовые корабли Cygnus.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Antares РН
Cygnus ГККС
РД-180
Компании
Orbital ATK
Pratt&Whitney
ULA
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Проекты
МКС
Похожие новости
15.04.2019
Россия обсуждает с США возможность поставок ракетных двигателей после 2020 года - главный конструктор "НПО Энергомаш"
20.09.2017
Веселые поминки
11.04.2017
Роскосмос ищет новые рынки для своих ракетных двигателей
26.02.2014
Новости российско-американского сотрудничества в области ракетных двигателей
17.06.2013
Полюбили российское
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.06 07:17
  • 1
НАСА указало на ненадежность "Роскосмоса"
  • 20.06 07:11
  • 21
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты
  • 20.06 07:06
  • 11
The National Interest (США): мы выяснили, что именно Россия думает о китайском малозаметном истребителе J-20
  • 20.06 06:55
  • 11
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 20.06 06:30
  • 14
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 20.06 05:31
  • 2
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 20.06 03:49
  • 164
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 20.06 02:00
  • 5
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 20.06 00:39
  • 3
National Interest попытался отыскать у J-20 русскую "ДНК"
  • 19.06 23:28
  • 6
Модернизированный носитель "Калибров" фрегат "Маршал Шапошников" уйдет в море к концу года
  • 19.06 20:55
  • 774
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 19.06 20:17
  • 32
МиГ-41 сделают незаметным
  • 19.06 20:03
  • 1
Первые изображения американской перспективной аэробаллистической ракеты ARRW
  • 19.06 19:30
  • 32
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 19.06 19:21
  • 37
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным