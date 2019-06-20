Сирия между патом и цугцвангом

Установлению мира мешают Соединенные Штаты и старые арсеналы Варшавского договора

В последнее время проблемам Сирии в нашем информационном пространстве уделяется меньше внимания. Складывается впечатление, что в конфликте наступило затишье. Между тем ситуация остается чрезвычайно накаленной.

За внешней стабильностью просматривается жесткое противостояние крупнейших геополитических и региональных центров силы, которое выражается в непрерывном огневом противоборстве вооруженных формирований: с одной стороны – правительственные войска законного правительства Сирии и их союзники, с другой – террористические организации, незаконные вооруженные формирования, контролируемые США и их союзниками в регионе. Турция, входя в тройку стран – гарантов мирного процесса, вынуждена тем не менее занимать двойственную позицию в силу особенности ориентирующихся на нее реальных политических и военных группировок.

География войны

Рассматривая расстановку сил, можно выделить три зоны или сферы влияния основных противоборствующих группировок. Первая – территория, контролируемая правительственными войсками. Это большая часть страны, где условия проживания населения наиболее благоприятные. Защиту этой территории и содействие ее расширению осуществляют на законных основаниях группировка российских ВКС и поддерживающие ее силы ВМФ, а также проиранские иррегулярные формирования, в частности "Хезболла".

Вторая по размерам зона – Заевфратье, часть территории Сирии, контролируемая различными структурами, среди которых наиболее мощны вооруженные формирования сирийских курдов, а также остатки ИГ и других террористических организаций. Все они в определенной мере ориентируются на США и их арабских союзников в регионе. Это важнейшая с экономической точки зрения часть сирийской территории, где расположены крупнейшие запасы нефти.

“ США будут всемерно затягивать окончательное разрешение сирийского конфликта ”

Третья, самая маленькая по размеру – Идлибская зона деэскалации, где расположилась наиболее крупная из числа сохранивших боеспособность группировка террористических и радикальных экстремистских организаций. На нее сильное влияние оказывает Турция, а также другие игроки сирийской драмы, в частности монархии Персидского залива.

Наиболее активные боевые действия в последнее время развертываются именно на границах Идлибской зоны. Известно, что в мае боевики разных террористических организаций, объединенных "Хайат Тахрир Аш-Шам" ("Организация по освобождению Сирии" – экс-"Джебхат ан-Нусра", запрещенная в России), 338 раз обстреливали позиции правительственных сил и населенные пункты. В результате погибли 39, ранены 129 сирийских военнослужащих, десятки мирных жителей. Крупные группировки боевиков отмечались вблизи сирийских городов Хама и Алеппо. Боевики неоднократно предпринимали попытки обстрела из установок РСЗО либо атак с помощью беспилотников российской авиабазы "Хмеймим". За май было предпринято семь атак с применением снарядов РСЗО. Заметную долю составляют штатные 122-мм снаряды советских систем. Это означает, что боеприпасы поступают с баз хранения в бывших странах ОВД, а ныне членах НАТО, более взять такие снаряды неоткуда. Лишь благодаря должным мерам безопасности, принятым нашим командованием, и эффективной работе российской ПВО удалось избежать жертв среди российских военнослужащих и не допустить серьезного материального ущерба нашим военным объектам. Такой результат в значительной мере обеспечивает ЗРПК "Панцирь-С", новейшие модификации которого демонстрируют исключительно высокую эффективность при отражении подобных атак. 13 раз база подвергалась атакам беспилотников, и все они также оказались безрезультатными.

24 раза в мае боевики предпринимали атаки различного масштаба силами своих войсковых формирований против позиций сирийских войск. Все они были отбиты с большими потерями для нападавших. По данным источника в МО РФ, правительственные войска Сирии, отразив такую атаку, как правило, предпринимали преследование противника и врывались на его оборонительные позиции. Таким образом происходило оттеснение боевиков в северном направлении в глубь Идлибской зоны деэскалации. Помимо этого, естественно, предпринимались и спланированные наступательные операции с целью оттеснить боевиков от базы "Хмеймим" на расстояние, с которого они не могли бы вести обстрелы.

Изредка боевикам удавалось потеснить сирийские войска. Так произошло, например, в ночь на 7 июня, когда группе боевиков в составе около 500 человек удалось продвинуться в районе поселка Джалама. При этом, подчеркнул источник "ВПК", все подобные акции бандформирования проводят буквально под носом у турецких военных, чьи блокпосты расположены в ключевых пунктах вдоль границ Идлибской зоны деэскалации. Очевидно, что выполнить условия достигнутых в Сочи договоренностей и создать демилитаризованную зону турецким партнерам на тот момент если и удалось, то лишь частично.

Чтобы не погасло

США заинтересованы в поддержании напряженности в Идлибской зоне и вокруг нее, поэтому с обострением ситуации они начали оказывать террористам традиционную информационную поддержку. В частности, 21 мая было заявлено о якобы имевшем место применении правительственными силами Сирийской Арабской Республики отравляющих веществ. Откровенную ложь сначала не восприняли даже "Белые каски". Когда к ним обратились за комментариями журналисты британского издания "Дэйли Мэйл", те заявили, что предъявленная Госдепом США информация не может быть подтверждена, и только после суточной "воспитательной работы" сориентировались в требуемом направлении.

Однако информационными вбросами американцы не ограничились. 4 июня группа самолетов-разведчиков ВВС и ВМС США в составе стратегического разведчика U2-S, самолета радиоэлектронной разведки RC-135 и патрульного противолодочного самолета Р-8А "Посейдон" провела разведывательную акцию вблизи авиабазы "Хмеймим" и пункта базирования ВМФ России Тартус. Судя по характеру действий американских самолетов, целью операции являлось вскрытие российской и сирийской систем ПВО. Данная акция может быть связана с подготовкой США к нанесению ударов крылатыми ракетами по объектам государственной инфраструктуры САР, и не исключено, что поводом для них послужит инсценировка применения сирийскими правительственными войсками отравляющих веществ. Источник подчеркнул, что этой акцией американцы впервые нарушили договоренности, достигнутые на основе дополнительного протокола к подписанному США и Россией в 2015 году меморандуму о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирийской Арабской Республике.

Фото: shabat.am

Хорошо известно, что турецкая сторона не обладает достаточной степенью контроля действий боевиков в Идлибской зоне, чтобы предотвратить нарушение ими режима прекращения огня. Однако дело даже не в этом. Отмечается, что через некоторые посты, контролируемые турецкой стороной, боевикам поставляются оружие и боеприпасы. Турецкие представители болезненно реагируют на продвижение сирийской армии в глубь Идлибской зоны, что имело место в ее южном секторе, в частности, в интересах обеспечения безопасности нашей базы "Хмеймим". Тем не менее в целом удается не допускать эскалации военного противостояния, главным образом благодаря совместным усилиям России и Турции.

На юге Сирии, в частности в прилегающих к Израилю районах, которые подконтрольны правительству, американские и еврейские спецслужбы создают подпольные группы для выполнения диверсий и терактов против отдельных объектов, должностных лиц и общественных деятелей. В первую очередь объектами ударов становятся вставшие на путь диалога с правительством оппозиционеры и общественные деятели, а также сотрудники силовых структур САР и представители властей. Случайными жертвами этих акций часто оказываются мирные жители.

Сохраняется напряженная обстановка в Сирийской пустыне, где совместно действуют бандгруппы бывших игиловцев и боевиков из поддерживаемых США формирований. Они пытаются нападать на позиции и колонны правительственных войск, устраивают диверсии на объектах промышленной инфраструктуры, обирают местное бедуинское население. Тыловой базой боевиков служит оккупированная американцами зона Эт-Танф. Кроме того, под покровительством сил специального назначения США отряды бывших игиловцев из Ирака и Сирии концентрируются в настоящее время в районе сирийско-иракской границы с целью дестабилизации обстановки в районе города Абукемаль в провинции Дейр эз-Зор.

На подконтрольных землях восточнее Ефрата американцы последовательно проводят в жизнь план по отрыву от Дамаска нефтеносных восточных районов путем создания так называемой автономной администрации Восточной Сирии. При этом Штаты делают ставку на сирийских курдов и местные племена. Однако у них пока, похоже, ничего не получается с легализацией этого проекта. Попытка собрать вождей племен на конгресс не увенчалась успехом – почти никто из приглашенных не явился. Штатам приходится маневрировать между Турцией и курдами, и в итоге американцам не доверяют обе стороны.

На территории Сирии, подконтрольной правительству, ситуация в целом мирная – возобновляют работу предприятия, функционирует топливно-энергетический сектор, активизируются международные коммерческие поставки и товарный обмен. Правда, есть серьезные проблемы с возвращением людей из лагерей для беженцев, расположенных на территории зоны Эт-Танф. Это печально знаменитый Рукбан, а также лагерь Эль-Холь, созданный в провинции Эль-Хасака.

У кого что болит

Очевидно, что ситуация в Сирии в настоящее время патовая. Фактически любая попытка военным путем изменить сложившиеся границы между зонами чревата прямым боестолкновением группировок ведущих глобальных и региональных центров силы: России, Ирана, Турции и США с вовлечением в этот конфликт Израиля, Саудовской Аравии и некоторых других монархий Персидского залива. Такое положение связано с тем, что интересы упомянутых игроков на сирийской сцене носят антагонистический характер: даже малейшая уступка чревата значительными геополитическими и политическими потерями.

Американский интерес в Сирии состоит в стремлении сохранить за собой как минимум стратегический плацдарм восточнее Ефрата. Контроль над этими территориями важен для США не столько с экономической точки зрения, сколько с геополитической. Этот район географически изолирован от коммуникаций, и транспортировка добытой нефти через территории сопредельных государств, часть из которых настроена враждебно по отношению к США или имеет нестабильные режимы, будет весьма проблематичным делом. Но в условиях, когда ближневосточные союзники США далеко не всегда прислушиваются к мнению Вашингтона, надежный плацдарм в регионе становится исключительно важной задачей. Кроме того, уход из Сирии будет фактически означать окончательный провал американской стратегии на Ближнем, Среднем Востоке и в Северной Африке, начатой вторжением в Афганистан и завершившейся "арабской весной". Влияние США в этой зоне будет замещаться более успешными конкурентами – Россией, Китаем и Ираном, закрепление которого в Сирии неприемлемо для Израиля.

При сложившейся на сегодня расстановке сил условий для долговременного пребывания здесь Соединенных Штатов нет, как их нет и для участия Вашингтона в политической структуре поствоенного сирийского общества. А это означает, что США будут всемерно затягивать окончательное разрешение конфликта, дожидаясь возможности сформировать выгодную для них социально-политическую ситуацию в стране.

У Турции положение в чем-то сродни американскому. Ликвидация Идлибской зоны деэскалации будет означать, что влияние Анкары в Сирии сильно упадет. Как и возможность воздействовать на поствоенную политику Дамаска (в сравнении с Россией и Ираном). А шансов изменить ситуацию у Турции фактически нет, она не может рассчитывать на превращение "идлибского котла" в квазигосударство. Другие силы, способные реализовать влияние в поствоенной Сирии, пока не просматриваются. Поэтому Анкаре также выгодно затягивание конфликта в надежде создать подобные структуры.

Иран в Сирии имеет никак территориально не оформленное присутствие. Проиранские вооруженные формирования и политические организации с различной плотностью распределены на территории, контролируемой законным правительством. Тем не менее их влияние и представительство в сирийском обществе надо признать весьма заметным, превосходящим то, что имеют турки и тем более американцы, ведь они опираются на поддержку властей, контролирующих большую часть страны. Однако после разрешения конфликта вооруженные проиранские формирования должны будут покинуть территорию Сирии или разоружиться, превратившись в политические партии и движения.

Россия на данном этапе рассматривается как безусловный победитель. Однако если в краткосрочной перспективе установить мир в Сирии не удастся, статус может смениться на противоположный. Также сильно будут подорваны позиции России в регионе, если американцам удастся создать в Заефратье подконтрольное им квазигосударство. Затягивание войны формирует негатив в общественном мнении. В этой связи России крайне выгодно как можно быстрее завершить конфликт с распространением влияния законного правительства на всю довоенную территорию Сирии.

Другие страны – Израиль, Саудовская Аравия и прочие монархии Персидского залива, имеющие интересы в Сирии, реализуют свою политику через влияние на главных игроков. Скажем, авиаудары Тель-Авива не могут считаться существенным фактором, определяющим облик поствоенной Сирии, если не принимать во внимание усиления антиизраильских настроений в стране.

Из проведенного анализа следует, что ставки в сирийском конфликте весьма высоки. Поэтому и готовность США, России и Турции перейти к применению военной силы даже против регулярных войск друг друга существует, прежде всего, конечно же, американских против наших. Это заставляет всех главных внешних игроков соблюдать приличия, ограничиваться информационным противоборством и незначительными вооруженными столкновениями, имеющими даже тактически ограниченное значение.

Россия – единственный иностранный актор, объективно заинтересованный в скорейшем завершении конфликта. Значит, именно нам придется искать пути для этого.

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 23 (786) за 18 июня 2019 года