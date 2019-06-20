"Роскосмос" отправит на орбиту космические аппараты, созданные студентами

Москва. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Госкорпорация "Роскосмос" отправит на орбиту Земли в качестве попутной полезной нагрузки к спутнику Метеор-М космические аппараты, разработанные студентами.

"Запуск малых космических аппаратов будет реализован в конфигурации попутной полезной нагрузки в рамках запуска метеорологического спутника "Метеор-М" № 2-2 на ракете-носителе "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" 5 июля 2019 года с космодрома Восточный", - говорится в сообщении компании, размещенном на ее официальном сайте.

В сообщении отмечается, что всего "Роскосмосом" были отобраны три перспективных модели малых космических аппаратов, созданных студентами российских университетов.

"Они позволяют решать задачи по исследованию космической погоды и мониторингу перемещения гражданских воздушных судов", - говорится в сообщении.

Также в сообщении говорится, что результаты работы аппаратов на орбите можно будет увидеть в павильоне "Космос" на ВДНХ.

Ранее генеральный директор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов в интервью "Интерфаксу" сообщал о ближайших планах по запуску малых космических аппаратов с космодрома Восточный.