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20.06.2019
Военно-промышленный курьер

Суда под российским флагом вернутся в "белый" список

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Источник изображения: vpk-news.ru

Суда под флагом России с 1 июля вернутся в "белый" список Парижского меморандума (Paris MoU). Об этом сообщает пресс-служба Российского профсоюза моряков (РПСМ) со ссылкой на данные организации.

"Белый" список представляет качественные флаги, суда под которыми находятся в хорошем состоянии и соответствуют требованиям действующих конвенций и требований. "Серый" список - флаги со средним уровнем риска, суда под которыми находятся в состоянии ниже стандартов, установленных требованиями действующих конвенций. Литва и Российская Федерация вошли в "белый" список, а Саудовская Аравия попала в "серый" список, отмечается на сайте Paris MoU. Флаги Албании и Монголии пополнят с 1 июля "черный" список. Если судно имеет такой флаг, это означает, что судовладелец не озабочен условиями работы экипажа.

Следует отметить, что суда "белого" списка меньше проверяются портовыми властями, имеют больше возможностей по получению грузов для перевозки, например, могут претендовать на более высокие ставки фрахта, также это влияет на размер страховых взносов. Как поясняет РИА Новости, ссылаясь на комментарий замглавы РПСМ Игоря Ковальчука, наличие флага в "белом" списке означает лучшее техническое состояние, организацию вахт и работ на судне.

Следует отметить, что Paris MoU состоит из 27 участвующих морских администраций и охватывает воды европейских прибрежных государств и Североатлантического бассейна от Северной Америки до Европы. Миссия организации состоит в том, чтобы исключить эксплуатацию не отвечающих современным требованиям судов.

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Страны
Албания
Литва
Монголия
Россия
Саудовская Аравия
США
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