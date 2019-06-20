Крым защитят новейшие истребители Су-35С
В Крыму разместят новейшие сверхманевренные истребители Су-35С — ими будет перевооружен один из авиационных полков, базирующихся на полуострове.
Как сообщает газета "Известия", ранее планы по размещению этих истребителей в Крыму военным ведомством не разглашались. Су-35С способен не только гарантированно уничтожать самолеты пятого поколения, но и эффективно поражать наземные и надводные цели, что особенно важно для контроля воздушного пространства над Черным морем, отмечают эксперты.
Принципиальное решение о размещении Су-35С в Крыму уже принято. Замена старых типов самолетов производится в рамках перевооружения на новые виды техники, рассказали изданию в Минобороны. Крымские "тридцать пятые" станут резервом для группировки российских войск в Сирии. В случае обострения ситуации их можно оперативно перебросить на авиабазу Хмеймим. В прошлом году подобную передислокацию уже отрабатывали: в течение суток из Крыма в арабскую республику была переброшена эскадрилья Су-30СМ одного из полков морской авиации Черноморского флота.
Сейчас Су-35С считается самым совершенным отечественным истребителем, который относится к поколению 4++. Самолет получил переработанный планер, кардинально отличающийся от предыдущих поколений истребителей семейства Су-27. В частности, у него нет переднего горизонтального оперения и тормозного щитка, расположенного сразу за фонарем планера, как у Су-30СМ.
На Су-35С установлены два двухконтурных турбореактивных двигателя АЛ-41Ф1С с форсажной камерой, плазменной системой зажигания и всеракурсно управляемым вектором тяги. Эти двигатели ¬планируется ставить на первые отечественные серийные самолеты пятого поколения Су-57. Именно они делают самолет сверхманевренным и позволяют ему разгоняться на высоте 11 тыс. м до скорости 2250 км/ч.
Основой прицельно-навигационного комплекса стала РЛС с пассивной фазированной антенной решеткой Н035 "Ирбис", дополненная оптико-электронной станцией. Она позволяет обнаруживать на расстоянии 400 км до 30 воздушных и четырех наземных целей и одномоментно атаковать сразу несколько из них. "Тридцать пятый" имеет 30-мм встроенную пушку ГШ-301 со скорострельностью 1,5 тыс. выстрелов в минуту. На эти истребители можно подвешивать до 14 управляемых ракет класса "воздух-воздух", а также противокорабельные и противолодочные ракеты класса "воздух-поверхность" и корректируемые авиабомбы.
Истребитель имеет средства радиоэлектронной борьбы, его можно усилить станциями групповой радиоэлектронной защиты. Кабина пилота оснащена тремя жидкокристаллическими экранами и голографическим индикатором на лобовом стекле, что помогает летчику без лишних усилий держать воздушную обстановку под контролем.
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В составе полка Су-27СМ и Су-30М2
Если дивизия ВКС Крыма рассматривается как главный резерв для ВКС в Сирии, то авиаполк нужно переводить на штат в составе трёх эскадрилий:
- 2 эскадрильи Су-35 + эскадрилья Су-30М2.
- одну из эскадрилий 37-го смешанного авиаполка с Су-24м3 нужно перевооружить на Су-34.
+ эскадрилья Су-30М2Можно узнать - зачем, для пестроты и видового разнообразия, как в зоопарке? Су-35 полноценно их заменяет.Цитата, штурм сообщ. №1нужно перевооружить на Су-34
"Необходимость" второго пилота - стойкий бездоказательный бытовой миф. Устаревающим Су-30 и Су-34 он необходим, Су-35 - нет.
Будут перевооружать, то 38 истребительный авиаполк в БельбекеС чего такая уверенность?
Бельбек конечно расположен наиболее удачно, в самой юго-западной части полуострова, но это далеко не единственный военный аэродром в Крыму. Два аэродрома есть в районе Евпатории, ещё северо-восточнее Симферополя (его видно из идущего на посадку "отпускного" самолета), есть заброшенный с советских времён аэродром около Керчи, с длиной ВПП 3500 м., к которому прямо сейчас реставрируют автодорогу (строили емнип как запасной вариант для Бурана). Наверное есть и другие.