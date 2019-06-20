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20.06.2019
Военно-промышленный курьер

Военные корабли Канады показали Китаю нос

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Источник изображения: vpk-news.ru

Два корабля ВМС Канады - фрегат HMCS Regina и судно снабжения MV Asterix, солидаризируясь с США и Францией в противостоянии Китаю, а также руководствуясь международными нормами судоходства, совершили проход через Тайваньский пролив.

EADaily обращает внимание, в начале июня газета The New York Times сообщила, что Германия рассматривает возможность отправки военного корабля в Тайваньский пролив из этих же геополитических соображений.

Как отметил экс-редактор издания Джон Винокур, получивший эту информацию от высокопоставленных немецких чиновников, совместные действия с военными США и Франции помогут улучшить имидж политической и экономической мощи ФРГ. К тому же этот жест, полагает он, также может смягчить критику президента США Дональда Трампа по поводу нежелания Берлина тратить деньги на оружие на уровне, согласованном НАТО.

Американские военные корабли регулярно совершают демонстративный проход через Тайваньский пролив, который континентальный Китай считает своей территорией. Таким образом, указывают в Вашингтоне, США демонстрируют свою приверженность к свободному и открытому бассейну Индийского и Тихого океанов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Индия
Канада
Китай
США
Тайвань
Франция
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
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