Надежда на взаимность: Украина купит оружие у США

Волкер призвал Украину покупать американское оружие

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер призвал Киев покупать оружие и военную технику у Вашингтона. Более того, по его словам, у украинской стороны уже есть такое намерение. Впрочем, он не уточнил, о каком именно вооружении идет речь и насколько затратно это будет для Украины. На сегодняшний день Соединенные Штаты оказывают существенную помощь украинской стороне и в техническом, и в финансовом плане.

Украина должна начать приобретать оружие и военную технику у США, заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса спецпредставитель Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер.

"Думаю, важно также, чтобы Украина ответила взаимностью - в плане покупки у нас военной техники. И я знаю, что они [власти Украины] намерены это сделать", - отметил сотрудник Госдепартамента. При этом он не уточнил, какие именно вооружения украинская сторона собирается закупить у Вашингтона и сколько средств Киев планирует на это потратить.

По словам Волкера, приоритетными, в частности, являются поставки антиснайперских систем, противотанковых комплексов Javelin. "Глядя в будущее, нам надо рассмотреть [возможность поставок] систем ПВО, прибрежной обороны Все они очень важны", - подчеркнул американский дипломат.

По данным Пентагона, с 2014 года по настоящее время Вашингтон оказал Киеву военную помощь в размере $1,5 млрд.

Но на этом поддержка государства с американской стороны не заканчивается. 10 июня стало известно, что председатель комитета по делам вооруженных сил палаты представителей США Адам Смит (демократ от штата Вашингтон) подготовил проект американского военного бюджета на следующий год. Согласно ему, Пентагон планирует заложить $250 млн на военную помощь Украине в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября.

"В этом разделе $250 млн разрешено использовать для выполнения полномочий, разрешающих министру обороны оказывать правительству Украины содействие в вопросах, связанных с обеспечением безопасности и разведкой", - отметили в законопроекте.

То есть по сравнению с текущим годом Вашингтон увеличит военную поддержку Украины на $50 млн.

Как раз эту сумму планируется потратить на то, чтобы предоставить государству летальное оружие, которое повысит уровень обороны Украины. Остальные средства должны быть направлены на подготовку военнослужащих, логистическое обеспечение и поддержку в сфере военной разведки.

Незадолго до этого, в конце мая, президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским сенатором Робертом Портманом (республиканец от штата Огайо). Во время диалога Зеленский сообщил, что украинской армии нужны новые системы вооружений. Об этом сам американский политик сообщил 5 июня на выступлении в сенате.

Помимо потребности в вооружении, стороны также обсудили "российскую пропаганду", которую Москва якобы ведет вдоль восточной границы Украины. В этом контексте они обговорили и "подавление сигналов вещательного телевидения" страны, которое Россия, как они утверждают, использует, чтобы посеять семена раздора среди жителей Донбасса.

"Мы говорили о некоторых идеях, которые помогут противостоять этой пропаганде, помехам и дезинформации, и я уже связывался с Госдепартаментом по поводу этих идей", - подчеркнул сенатор.

Портман также рассказал, что встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком, с которым они тоже обсудили вопрос помощи Украине. "Я уже начал обсуждать со своими коллегами в комитете по делам вооруженных сил и администрацией [президента США Дональда] Трампа эти подробности и некоторые просьбы, с которыми он обратился", - отметил американский политик.

При этом Вашингтон и так уже довольно существенно помогает украинской армии, предавая ей новейшие вооружения.

В пресс-службе украинского минобороны 20 мая сообщили, что Вашингтон передал ВСУ две радарные станции контрбатарейной борьбы класса AN/TPQ-36. Церемония проходила в Киевской области.

На ней подполковник США Тод Хоф вручил заместителю начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанту Родиону Тимошенко сертификаты на владение этими средствами. Тимошенко призвал украинских военнослужащих освоить высокотехнологичное вооружение на учебных полигонах, чтобы эффективно применять его в бою против врагов Украины.

В украинском оборонном ведомстве отметили, что с 2014 года Вашингтон передал ВСУ уже 13 современных контрбатарейных радаров. "Мы уже стали свидетелями, как такие радары защищают территорию Украины на востоке. Эти контрбатарейные станции - часть помощи США в вопросах безопасности, стоимость которой свыше $1,1 млрд.

США будут продолжать помогать Украине, ведь мы преданы делу защиты суверенитета и территориальной целостности вашей страны.

Кроме того, мы поможем Украине развивать ее оборонительные институты", - заверил офицер американской армии.

Эти радары класса AN/TPQ-36 - самые современные средства контрбатарейной борьбы. Они обнаруживают и уничтожают артиллерию. Такая станция способна определять координаты огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня противника.

Лидия Мисник