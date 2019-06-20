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20.06.2019
ЦАМТО

ВМС США рассчитывают получить дополнительные заказы на самолеты P-8A "Посейдон"

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Американский самолет Boeing P-8A Poseidon
Американский самолет Boeing P-8A Poseidon.
Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / aceebee / Boeing P-8A Poseidon

ЦАМТО, 19 июня. По оценке ВМС США, в ближайшие месяцы будут размещены дополнительные заказы на поставку разработанных корпорацией Boeing самолетов базовой патрульной авиации нового поколения P-8A "Посейдон" как национальными, так и иностранными заказчиками.

По информации Reuters, это позволит продлить цикл производства самолетов на два года – до конца 2025 года.

Как заявил руководитель программы P-8 капитан Тони Росси, ВМС рассчитывают в ближайшее время сформировать портфель заказов, чтобы обеспечить эффективное планирование завершения производства самолетов. По оценке представителя ВМС, в ближайшие шесть-девять месяцев ВМС США могут заказать дополнительно 21 самолет. Еще столько же могут закупить зарубежные заказчики в рамках программы "Иностранные военные продажи (FMS). Иностранные покупатели официально не раскрываются, но, по оценке вице-президента по анализу Teal Group Ричарда Абулафия, ими могут стать Сингапур, Канада, а также НАТО (как организация в целом). По его прогнозу, сборочная линия P-8A, вероятно, будет закрыта в конце 2020-х гг.

Как сообщал ЦАМТО, P-8A разработан корпорацией Boeing на базе авиалайнера "Боинг-737-800ERX". Он предназначен для патрулирования прибрежных районов и морской акватории, ведения наблюдения и разведки, а также борьбы с подводными лодками и надводными кораблями противника.

Длина самолета составляет 39,47 м, размах крыла – 37,64 м, максимальный взлетный вес – 85820 кг. Самолет оборудован двумя двигателями CFM56-7, разработанной Raytheon многоцелевой РЛС обнаружения AN/APY-10, позволяющей получать изображение с высоким разрешением на суше и на море, противокорабельными ракетами "Гарпун" Блок-2, 6-8 легкими противолодочными торпедами Mk.54 Mod.0, которые могут сбрасываться с высоты до 6 км.

На текущий момент P-8A приобретены ВС США, Австралии, Индии, Великобритании, Норвегии, Новой Зеландии и Республики Корея.

По информации Т.Росси, Boeing выпускает "Посейдон" с темпом 1,5 самолета в месяц, но может замедлить производство для того, чтобы отсрочить закрытие линии, которое в настоящее время запланировано на середину-конец 2023 года. Это позволит получить дополнительные заказы от зарубежных государств.

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