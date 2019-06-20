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20.06.2019
Российская газета

Совбез рассказал о новой форме терроризма

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Источник изображения: iStock

Одной из новых форм деятельности террористов стали попытки нападения на объекты береговой инфраструктуры с применением пловцов - диверсантов. Как сообщил на международной встрече по безопасности в Уфе замсекретаря Совбеза РФ Юрий Коков, пловцы-террористы проходят подготовку в специальных центрах и обладают навыками минирования акваторий морских портов и захвата гражданских судов, прежде всего танкеров и газовозов.

Кроме того, по данным Кокова, для проникновения на охраняемые объекты террористы стали активнее использовать группы смертников, которые состоят из членов семей с несовершеннолетними детьми. Так, в мае прошлого года шестеро родственников, включая двух сестер 9 и 12 лет, осуществили самоподрывы в церкви Сурабая в Индонезии. В тот же день аналогичное нападение было совершено на полицейский участок, в котором родители и двое детей 12 и 14 лет привели в действие взрывные устройства. В результате двух терактов погибли 28 и получили ранения 60 человек.

Также спецслужбами были выявлены случаи использования террористами 3D принтеров, которые позволяют в домашних условиях изготавливать из полимерных материалов не только холодное, но и огнестрельное оружие, которое, как известно, невозможно обнаружить металлодетектором.

С каждым годом все большую актуальность приобретает проблема несанкционированного вмешательства террористов в работу автоматизированных систем управления потенциально опасных и критически важных объектов. Это касается в том числе нарушения в работе транспортных и топливно-энергетических систем, для создания аварийных ситуаций и возможных техногенных катастроф. По данным замсекретаря Совбеза, существуют риски связанные с быстрым освоением и использованием террористами доступных высокотехнологичных средств. В качестве примера он привел атаку с применением беспилотников в январе этого года на базу ВВС в Йемене, в результате которой 6 человек погибли и 12 получили ранения. Неоднократно подвергались нападениям с использованием беспилотников и российские военные объекты в Сирии. Для пресечения подобных действий в марте российскими ВКС в сирийской провинции Идлиб был уничтожен склад группировки "Хейат Тахрир аш-Шам", на котором хранились готовые к применению ударные беспилотники.


Иван Егоров

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Страны
Индонезия
Йемен
Россия
Сирия
Проекты
БПЛА
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