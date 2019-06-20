Главы Генштабов стран ОДКБ обсудят в Москве перспективы коалиционного военного строительства

Государственные флаги стран-участниц командно-штабных учений с воинскими контингентами коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Взаимодействие-2018".

Москва. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Заседание Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоится в Москве в пятницу, 21 июня.

В частности, будут обсуждены "вопросы подготовки и проведения в 2019 году совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки", сказано в сообщении секретариата ОДКБ, поступившем в "Интерфакс" в среду.

В состав Военного комитета входят начальники Генеральных штабов Вооружённых сил Армении, Белоруссии, Казахстана, России, Таджикистана, а также первый заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Киргизии и начальник Объединенного штаба ОДКБ. В мероприятии планируется участие исполняющего обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова, информирует секретариат организации.

Также начальники Генеральных штабов стран ОДКБ обсудят перспективы развития Коллективных сил оперативного реагирования и Коллективных сил быстрого развертывания центральноазиатского региона коллективной безопасности, говорится в сообщении.

По данным секретариата, на заседании будет обсуждаться ход выполнения работ по приоритетным направлениям деятельности ОДКБ в военной сфере, предложенным Киргизией в период председательства в ОДКБ.