Войти
20.06.2019
ЦАМТО

Israel Aerospace Industries разработала новый БЛА "T-Херон"

291
0
0
IAI_logo
Компания IAI (Israel Aerospace Industries).

ЦАМТО, 19 июня. В рамах авиасалона в Ле Бурже израильская компания Israel Aerospace Industries (IAI) продемонстрировала новый вариант беспилотного авиационного комплекса семейства "Херон".

Как отмечается, новый беспилотный аппарат укрепит позиции Израиля на мировом рынке в сегменте тактических БЛА.

"T-Херон" является новейшим представителем семейства "Херон", которое включает ранее разработанные "Херон-1", "Херон TP", "Херон TP-XP" и "Супер Херон".

IAI сообщила, что "T-Херон" оснащен двигателем Rotax, обеспечивающим возможность развивать максимальную скорость 120 узлов (222 км/ч), практический потолок – 24000 футов (7317 м), максимальная грузоподъемность – 180 кг. Эти характеристики де-факто означают, что "T-Херон" может рассматриваться как платформа начального уровня для БЛА класса MALE.

"T-Херон" может нести несколько полезных нагрузок одновременно, оснащен самыми современными датчиками производства IAI (компания пока не раскрыла, какими именно) и соответствует мировым стандартам, в том числе, требованиям стандарта STANAG-4671 летной годности для БЛА. Как заявлено, аппарат отличается высокой надежностью в полете и может применяться в экстремальных метеоусловиях.

Производитель не раскрывает информацию о потенциальных покупателях, заявляя лишь, что "T-Херон" предназначен для решения тактических задач на поле боя. Ожидается, что БЛА будет широко использоваться Сухопутными войсками, Береговой охраной, а также другими силовыми структурами.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Компании
IAI
Проекты
БПЛА
Похожие новости
22.02.2019
Эксперт прокомментировал появление израильского "убийцы" С-300 и С-400
15.09.2014
Меньше процента
03.09.2014
Израиль испытал новую систему дозаправки самолетов
08.07.2014
Германия откажется от закупки беспилотников
24.02.2014
Израиль продвигает на рынок новый многоцелевой средневысотный БЛА "Супер Херон" большой продолжительности полета
08.01.2014
Правительство Индии одобрило закупку 15 БЛА «Херон» израильской компании IAI
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.06 07:11
  • 21
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты
  • 20.06 07:06
  • 11
The National Interest (США): мы выяснили, что именно Россия думает о китайском малозаметном истребителе J-20
  • 20.06 06:55
  • 11
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 20.06 06:30
  • 14
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 20.06 05:31
  • 2
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 20.06 03:49
  • 164
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 20.06 02:00
  • 5
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 20.06 00:39
  • 3
National Interest попытался отыскать у J-20 русскую "ДНК"
  • 19.06 23:28
  • 6
Модернизированный носитель "Калибров" фрегат "Маршал Шапошников" уйдет в море к концу года
  • 19.06 20:55
  • 774
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 19.06 20:17
  • 32
МиГ-41 сделают незаметным
  • 19.06 20:03
  • 1
Первые изображения американской перспективной аэробаллистической ракеты ARRW
  • 19.06 19:30
  • 32
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 19.06 19:21
  • 37
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 19.06 18:41
  • 1
В конце года в море выйдет модернизированный фрегат "Маршал Шапошников"