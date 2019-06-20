Israel Aerospace Industries разработала новый БЛА "T-Херон"

ЦАМТО, 19 июня. В рамах авиасалона в Ле Бурже израильская компания Israel Aerospace Industries (IAI) продемонстрировала новый вариант беспилотного авиационного комплекса семейства "Херон".

Как отмечается, новый беспилотный аппарат укрепит позиции Израиля на мировом рынке в сегменте тактических БЛА.

"T-Херон" является новейшим представителем семейства "Херон", которое включает ранее разработанные "Херон-1", "Херон TP", "Херон TP-XP" и "Супер Херон".

IAI сообщила, что "T-Херон" оснащен двигателем Rotax, обеспечивающим возможность развивать максимальную скорость 120 узлов (222 км/ч), практический потолок – 24000 футов (7317 м), максимальная грузоподъемность – 180 кг. Эти характеристики де-факто означают, что "T-Херон" может рассматриваться как платформа начального уровня для БЛА класса MALE.

"T-Херон" может нести несколько полезных нагрузок одновременно, оснащен самыми современными датчиками производства IAI (компания пока не раскрыла, какими именно) и соответствует мировым стандартам, в том числе, требованиям стандарта STANAG-4671 летной годности для БЛА. Как заявлено, аппарат отличается высокой надежностью в полете и может применяться в экстремальных метеоусловиях.

Производитель не раскрывает информацию о потенциальных покупателях, заявляя лишь, что "T-Херон" предназначен для решения тактических задач на поле боя. Ожидается, что БЛА будет широко использоваться Сухопутными войсками, Береговой охраной, а также другими силовыми структурами.