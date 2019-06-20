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20.06.2019
ЦАМТО

На МВТФ "Армия-2019" в Приморье покажут около 100 образцов современного вооружения и военной техники

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Танк Т-14 "Армата" на военно-техническом форуме "Армия-2018"
Танк Т-14 "Армата" на военно-техническом форуме "Армия-2018".
Источник изображения: © РИА Новости, Владимир Астапкович

ЦАМТО, 19 июня. Около 100 образцов вооружения и военной техники будет представлено в рамках МВТФ "Армия-2019", который пройдет в период с 28 по 30 июня на пяти площадках в столице Приморья.

Основной площадкой форума станет 33-й причал Тихоокеанского флота на Корабельной набережной во Владивостоке. Планируется, что там будут представлены боевые корабли и вспомогательные суда Тихоокеанского флота, экспозиция боевой техники Береговых войск ВМФ, снаряжение (оборудования) Сухопутных войск, тылового обеспечения, поисково-спасательной службы. Впервые для гостей форума будут представлен современный береговой ракетный комплекс "Бастион", корвет "Громкий" и армейский снегоход А-1. Также на площадке представят бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки и танк Т-72Б3, зенитный ракетный комплекс "Оса", специальную технику, современное стрелковое вооружение.

С образцами авиационной техники морской авиации ВМФ, самолетами и вертолетами армии ВВС и ПВО Восточного военного округа и авиации ДОСААФ гости форума смогут ознакомиться на аэродроме Центральная Угловая. На этой площадке форума разместят для показа истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-31БМ, вертолеты Ми-8АМТШ, Ка-27 и Ка-29, а также современные зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" и ЗРПК "Панцирь-С1".

В филиале парка "Патриот" на острове Русский на "Ворошиловской батарее" предполагается развернуть экспозицию образцов вооружения времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода. Там в соответствии с программой форума будут выставлены 28 образцов техники.

Научно-деловая программа форума получит практическую реализацию еще на двух площадках – в Дальневосточном федеральном университете и в Доме офицеров флота. Там пройдут научные конференции и круглые столы, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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Продукция
96К6 Панцирь-С1
Бастион
БМП-2
БТР-82
БТР-82А
Ка-27
Ка-29
Ми-8
Ми-8АМТ
МиГ-31
МиГ-31БМ
Оса-АКМ
С-400 Триумф
Су-30
Су-35С
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Проекты
20380 Корвет-1
АРМИ-20XX
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