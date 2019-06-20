ВМС Германии передан головной фрегат класса F-125

ЦАМТО, 19 июня. Компания ThyssenKrupp Marine Systems объявила о состоявшейся 17 июня церемонии передачи ВМС Германии головного фрегата проекта F-125, "Баден-Вюртемберг".

В мероприятии приняла участие министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

"Баден-Вюртемберг" является самым современным и мощным фрегатом, который когда-либо был построен в Германии.

Как сообщал ЦАМТО, Федеральное ведомство оборонных технологий и закупок (BWB – ныне BAAINBw) Германии подписало с консорциумом ARGE F-125 (Arbeitsgemeinschaft Fregatte 125) контракт на постройку для ВМС страны четырех фрегатов F-125 в июне 2007 года. Ориентировочная стоимость программы составляет 2,69 млрд. евро. Фрегаты предполагалось поставить ВМС с 2017 по 2020 гг.

Закладка киля головного фрегата серии, "Баден-Вюртемберг", состоялась 2 ноября 2011 года, спуск на воду прошел 13 декабря 2013 года. По заявлению разработчиков, около 90% сложных систем на борту F-125 были специально разработаны для фрегатов этого класса. Из-за высокой сложности проводимых работ "Баден-Вюртемберг" был поставлен заказчику с существенным опозданием. В конце 2017 года командование ВМС Германии по результатам приемочных испытаний возвратило корабль подрядчику для устранения недостатков и доработки.

Закладка киля второго фрегата серии, "Северный Рейн-Вестфалия", состоялась 24 октября 2012 года. Предполагается, что он будет готов к передаче заказчику в 2019 году. Заложенный в июне 2014 года "Заксен-Анхальт" и в мае 2017 года "Рейнланд-Пфальц" планируется передать BAAINBw в течение следующих двух лет.

В состав консорциума ARGE F-125 входят ThyssenKrupp Marine Systems и судостроительное предприятие Lurssen Werft. Носовые секции строит Lurssen Werft в Бремене и Вольгасте. Строительство кормовых секций, окончательная сборка и оснащение оборудованием осуществляется на предприятии Blohm+Voss Shipyards в Гамбурге под руководством ThyssenKrupp Marine Systems.

Четыре фрегата класса F-125 должны заменить восемь состоящих на вооружении фрегатов класса F-122 ("Бремен"). F-125 специально разработаны с целью выполнения боевых задач в условиях нынешних и перспективных конфликтов и предназначены как для обеспечения национальной обороны, так и для участия в многонациональных операциях по поддержанию мира, предотвращению кризисов, борьбы с пиратством, противодействию терроризму и асимметричным угрозам. Кроме того, фрегат способен обеспечить огневую поддержку силам на побережье, поддержку действий сил специальных операций и операций по эвакуации, а также работу штабных групп.

Фрегат класса F-125 представляет собой корабль длиной 149 м, шириной 18 м и водоизмещением более 7000 т. Силовая установка типа CODLAG, включающая газовую турбину LM2500 мощностью 26820 л.с. и 4 дизельных генератора MTU20V4000 мощностью 3875 л.с., позволяет развивать максимальную скорость более 26 узлов. Дальность плавания – 4000 морских миль, экипаж – 120 чел. (плюс авиагруппа 20 чел.).

В состав вооружения входят 127-мм артиллерийская установка, две 27-мм АУ MLG-27 с дистанционным управлением, пять 12,7-мм пулеметов с дистанционным управлением, две четырехконтейнерные ПУ противокорабельных ракет RGM-84 "Гарпун", две ПУ Mk.49 ЗРК RAM, многофункциональная РЛС обнаружения морских и воздушных целей TRS-4D/NR и др. Корабль оборудован вертолетной площадкой и четырьмя катерами.

F-125 – первый корабль в истории ВМС Германии, который будет комплектоваться двумя сменными экипажами, что позволит ему непрерывно участвовать в операциях продолжительностью до 24 месяцев. Каждая каюта корабля оборудована санузлом и душем, на судне имеется небольшой тренажерный зал и даже подключение к Интернету.