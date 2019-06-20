Войти
20.06.2019
ЦАМТО

Международный противоминный центр ВС РФ посетила военная делегация Республики Сербия

321
0
0
Саперы во время конкурса Безопасный маршрут
Саперы во время конкурса Безопасный маршрут.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Брага

ЦАМТО, 19 июня. Международный противоминный центр ВС РФ 18 июня посетила военная делегация Республики Сербия под руководством заместителя командующего Объединенным оперативным командованием Генштаба Армии Сербии генерал-майора Илии Тодорова.

В ходе визита сербские специалисты ознакомились с российскими средствами инженерного вооружения, организацией учебного процесса, учебно-материальной базой, а также инфраструктурой Международного противоминного центра.

В рамках встречи с заместителем начальника инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации полковником Русланом Алахвердиевым обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества, а также подготовки сербских военнослужащих на базе Международного противоминного центра. В данный момент в центре проходят обучение трое сербских военнослужащих по специальности "Командир подразделения разминирования (инспектор контроля качества, наблюдатель)", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сербия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
04.10.2018
Летчики России и Сербии приступили к совместным полетам на учении "БАРС-2018"
29.06.2018
Учения "Славянское братство-2018" успешно завершились
24.01.2017
В Вооруженных Силах России отметили 316 лет со дня образования инженерных войск
25.11.2016
Главнокомандующий ВКС России провел брифинг для иностранных военных атташе
08.11.2016
Разведчики ВДВ РФ в ходе учений «Славянское братство-2016» используют модернизированные БЛА «Тахион»
01.11.2016
Три самолета Ил-76МД доставят российских десантников на учения в Сербию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.06 07:11
  • 21
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты
  • 20.06 07:06
  • 11
The National Interest (США): мы выяснили, что именно Россия думает о китайском малозаметном истребителе J-20
  • 20.06 06:55
  • 11
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 20.06 06:30
  • 14
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 20.06 05:31
  • 2
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 20.06 03:49
  • 164
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 20.06 02:00
  • 5
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 20.06 00:39
  • 3
National Interest попытался отыскать у J-20 русскую "ДНК"
  • 19.06 23:28
  • 6
Модернизированный носитель "Калибров" фрегат "Маршал Шапошников" уйдет в море к концу года
  • 19.06 20:55
  • 774
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 19.06 20:17
  • 32
МиГ-41 сделают незаметным
  • 19.06 20:03
  • 1
Первые изображения американской перспективной аэробаллистической ракеты ARRW
  • 19.06 19:30
  • 32
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 19.06 19:21
  • 37
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 19.06 18:41
  • 1
В конце года в море выйдет модернизированный фрегат "Маршал Шапошников"