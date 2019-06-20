Международный противоминный центр ВС РФ посетила военная делегация Республики Сербия

Саперы во время конкурса Безопасный маршрут.

ЦАМТО, 19 июня. Международный противоминный центр ВС РФ 18 июня посетила военная делегация Республики Сербия под руководством заместителя командующего Объединенным оперативным командованием Генштаба Армии Сербии генерал-майора Илии Тодорова.

В ходе визита сербские специалисты ознакомились с российскими средствами инженерного вооружения, организацией учебного процесса, учебно-материальной базой, а также инфраструктурой Международного противоминного центра.

В рамках встречи с заместителем начальника инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации полковником Русланом Алахвердиевым обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества, а также подготовки сербских военнослужащих на базе Международного противоминного центра. В данный момент в центре проходят обучение трое сербских военнослужащих по специальности "Командир подразделения разминирования (инспектор контроля качества, наблюдатель)", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.