СМИ: США бессильны против российских систем РЭБ

Несмотря на огромный военный бюджет, армия США оказалась бессильна перед российскими системами радиоэлектронной борьбы. Электронные глушители России могут парализовать и даже исказить сигнал GPS. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sina.

Причиной сложившегося положения вещей аналитики назвали расформирование после распада СССР большинства наступательных подразделений в армии США, связанных с РЭБ. Зато Пентагон активно развивал ВВС, практиковал применение бомб и управляемых ракет с точным наведением по GPS. После войны в Ираке американские военные инженеры разработали новое поколение устойчивых к помехам спутников и приемников, на некоторых из них даже были установлены направленные в космос антенны.

"Но и русские не сидели сложа руки, они тут же изобрели новое поколение GPS глушителей, полностью блокирующих работу приемников", - пишет издание.

По мнению издания, российские военные смогли разгадать зашифрованный код GPS. Сканируя частоты, специалистам РЭБ удалось установить закономерности.

"Так и был получен псевдокод, который смешивался с усиленным сигналом, принятым глушителем, и отсылался обратно, выводя из строя приемники GPS в радиусе нескольких сотен километров", - пишет китайское издание.

Хотя США сейчас предпринимают попытки перевооружения подразделений РЭБ, но для нивелирования российского превосходства необходимы не только развитые коммуникационные технологии, но и фундаментальные науки.

"Даже направленные антенны не помогут США полностью решить проблему, ведь приемники не могут определить точное местонахождение спутника и отфильтровать все помехи", - отмечают аналитики.

Николай Грищенко