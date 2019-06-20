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20.06.2019
ТАСС

Глава ЕКА обсудил в Москве с Рогозиным реализацию программы "ЭкзоМарс"

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Российско-европейский проект «ЭкзоМарс»
Российско-европейский проект «ЭкзоМарс».
Источник изображения: АО "НПО Лавочкина"

Глава представительства ЕКА в России Рене Пишель сообщил, что в ходе встречи также обсуждались возникающие при подготовке миссии нюансы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йохан-Дитрих Вернер и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обсудили на прошлой неделе в Москве ход реализации программы "ЭкзоМарс". Об этом ТАСС рассказал в среду глава представительства ЕКА в России Рене Пишель.

"На прошлой неделе глава ЕКА Йохан-Дитрих Вернер приезжал на переговоры в Роскосмос. Он обсудил с Дмитрием Рогозиным статус и прогресс совместной космической программы "ЭкзоМарс", - сказал он.

По словам Пишеля, в том числе обсуждались возникающие при подготовке миссии нюансы. "При реализации таких крупных задач, как "ЭкзоМарс", всегда возникают какие-то вопросы, но в целом главы двух агентств положительно оценили состояние дел по подготовке программы", - отметил представитель агентства.

"ЭкзоМарс" - совместная программа ЕКА и Роскосмоса по исследованию Красной планеты. Старт миссии запланирован на июль 2020 года с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур. Целью проекта является исследование поверхности Марса, ее атмосферы и климата. Аппарат должен будет доставить к Марсу российскую посадочную платформу для доставки европейского марсохода на поверхность планеты. После схода марсохода платформа начнет работать как долгоживущая автономная научная станция для изучения состава и свойств поверхности и атмосферы Марса.

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Страны
Россия
Продукция
Бриз-М
Протон-(К)М
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Проекты
2020-й год
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