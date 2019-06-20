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20.06.2019
Интерфакс-АВН

В Совбезе РФ фиксируют случаи изготовления террористами оружия на 3D принтерах

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The Grizzly
Винтовка The Grizzly, распечатанная на 3D принтере.
Источник изображения: news.cnet.com

Уфа. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Террористы при помощи 3D принтеров создают оружие, которое не видят металлодетекторы, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.

"Выявлены случаи использования террористами 3D принтеров, позволяющих в домашних условиях изготавливать из полимерных материалов не только холодное, но и огнестрельное оружие, которое, как известно, невозможно обнаружить металлодетектором", - сказал Коков на международной конференции в Уфе в среду.

Он сообщил, что одной из новых форм террористической деятельности стали попытки нападения на объекты береговой инфраструктуры с применением пловцов-диверсантов, прошедших подготовку в соответствующих центрах и обладающих навыками минирования акваторий морских портов и захвата гражданских судов, прежде всего танкеров и газовозов.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
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