В Совбезе РФ фиксируют случаи изготовления террористами оружия на 3D принтерах

Уфа. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Террористы при помощи 3D принтеров создают оружие, которое не видят металлодетекторы, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.

"Выявлены случаи использования террористами 3D принтеров, позволяющих в домашних условиях изготавливать из полимерных материалов не только холодное, но и огнестрельное оружие, которое, как известно, невозможно обнаружить металлодетектором", - сказал Коков на международной конференции в Уфе в среду.

Он сообщил, что одной из новых форм террористической деятельности стали попытки нападения на объекты береговой инфраструктуры с применением пловцов-диверсантов, прошедших подготовку в соответствующих центрах и обладающих навыками минирования акваторий морских портов и захвата гражданских судов, прежде всего танкеров и газовозов.