США помогли разгромить террористов в Сирии - Совбез РФ

УФА. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Коалиция во главе с США помогла победить террористов в Сирии, но говорить о победе над терроризмом в мире преждевременно, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.

"К настоящему времени нейтрализована угроза создания террористического квазигосударственного образования, боевые формирования международных террористических организаций в Сирии и Ираке разгромлены в результате контртеррористических операций Российской Федерации, ее союзников и партнеров на Ближнем Востоке, а также действий сил коалиции во главе с США", - заявил он в среду на международной конференции в Уфе.

"Вместе с тем, говорить о победе над терроризмом (в мире, - "ИФ") явно преждевременно. В настоящее время в мире действуют сотни террористических группировок. К числу наиболее активных из них относятся ИГИЛ (запрещена в РФ), "Аш Шабаб аль-Муджахедин" (запрещена в РФ), "Боко Харам" (запрещена в РФ) и "Аль-Каида" (запрещена в РФ)", - отметил Коков.