Изменилось правило присвоения звания "старший лейтенант"

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Министерство обороны приняло решение изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант". Согласно нововведению, выпускники и военных училищ, и гражданских вузов будут получать очередное звание через два года.

В Минобороны уверены, что получение всеми лейтенантами очередного воинского звания через два года службы, устранит дискриминацию выпускников гражданских вузов, которые сейчас получают звание "старшего лейтенанта" через три года, хотя выпускники военных училищ – через два, пишут "Известия".

Уточняется, что в первую очередь дело не в материальном плане, а в почете звания "старлея" для молодых офицеров. В Минобороны сообщили, что соответствующие нормативно-правовые акты будут разработаны до конца года.

Согласно "табели о рангах" все выпускники военных училищ получают звание "лейтенант", однако, как таковых лейтенантских должностей в Вооруженных силах нет. В итоге лейтенанты занимают должности командира взвода, командира группы специального назначения, начальника расчета ракетного комплекса и другие, соответствующие воинскому званию "старший лейтенант". Это означает, что назначенный на нее выпускник училища через некоторое время должен получить третью звездочку на погоны.

"В войсках в шутку говорят, что старший лейтенант – это первое офицерское звание. Лейтенанты его очень ждут. Я "майора" и "подполковника" так не обмывал, как погоны старшего лейтенанта. Это было счастье: теперь я уже не какой-то там молодой "летеха", и ко мне уже другое отношение – не как к вчерашнему выпускнику вуза, а как к человеку, который имеет опыт не просто военной, а офицерской службы", – вспомнил доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета "Офицеров России" полковник Александр Перенджиев.

Однако кроме кадровых офицеров в войсках служат выпускники гражданских вузов, так называемые "пиджаки". Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что икусственное разделение на "пиджаков" и кадровых военных ни к чему хорошему не приводит, поэтому "уравнивание лейтенантов в сроках службы до очередных званий должно положительно сказаться на обстановке в воинских коллективах".

"Старшие лейтенанты и капитаны – основа наших войск, 90% личного состава, собственно, им и подчиняются напрямую. Старший лейтенант – это опытный командир взвода, который уже может и роту принять. Считается, что такой офицер знает службу, на него можно положиться. Три звездочки – это приятно. Ты уже не зеленый салага, а офицер, хлебнувший службы" – добавил Владислав Шурыгин.

Ранее сообщалось, что в России решили изменить правила ношения военных наград.

Анастасия Воробьева

Новость опровергнута