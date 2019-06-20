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20.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Иран не исключил возможность приобретения С-400

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Заступление на боевое дежурство расчетов зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" 18-го гвардейского зенитного ракетного полка 31-й дивизии ПВО
Заступление на боевое дежурство расчетов зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" 18-го гвардейского зенитного ракетного полка 31-й дивизии ПВО.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/mil.ru

Иран может рассмотреть возможность приобретения зенитного ракетного комплекса С-400 в случае усиления угрозы безопасности, заявил секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

"Иран всегда имел обширное сотрудничество с Россией в оборонной сфере и в сфере безопасности. Если оценки оборонного сектора Ирана покажут необходимость в С-400, то поступим, как это сделали (с) С-300, обязательно будем вести переговоры и принимать решение вместе с российскими друзьями", – заявил он РИА "Новости".

По словам Шамхани, Тегеран рассматривает возможности использования зарубежных ПВО для укрепления собственного оборонного потенциала, но в данный момент реальной угрозы для страны нет. "Сейчас мы сталкиваемся с показной угрозой. Но тем не менее в вопросах повышения потенциала противовоздушной обороны нашей страны, помимо национальных возможностей мы думаем и об использовании и зарубежного потенциала", – отметил он.

Вместе с тем Шамхани считает, что "Иран и Америка не дойдут до войны, поскольку нет причин для того, чтобы (такая) война произошла".

Одновременно он отметил, что вопрос о посредничестве в диалоге Ирана и США по СВПД не стоит. "В существующих условиях в принципе не ставится вопрос о посредничестве. США в одностороннем порядке вышли из СВПД, попрали свои обязательства, ввели незаконные санкции против Ирана", – заявил Шамхани.

По его словам, "США должны вернуться к изначальной точке, исправить собственные ошибки – этот процесс не нуждается в посредничестве".

Ранее в СМИ появилась информация об отказе России продать С-400 Ирану. Однако официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран и не запрашивал у Москвы комплексы С-400.

Тем временем поставки приобретаемых Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400 начнутся в первой половине июля.


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Иран
Россия
США
Турция
Продукция
С-300
С-400 Триумф
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