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20.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Стала известна суть санкций США против Турции из-за С-400

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Российские комплексы С-400 поссорили Анкару и Вашингтон
Российские комплексы С-400 поссорили Анкару и Вашингтон.
Источник изображения: Сергей Мальгавко/ТАСС

Агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники, сообщило о намерении администрации президента США ввести в июле три новых пакета санкций против Анкары из-за закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

По данным агентства, санкции, обсуждаемые чиновниками в Совете национальной безопасности США, госдепартаменте и министерстве финансов, "расшатают и без того переживающую трудные времена экономику Турции", передает РИА "Новости".

Уточняется, что в приоритете идея введения санкций против нескольких компаний в оборонном секторе Турции. Эти ограничения предусмотрены законом CAATSA (им облагаются стороны, ведущие бизнес с Россией). Так, санкции отдалят компании от финансовой системы США и сделают практически нереальной для них покупку американской продукции или продажу своей на территории США.

Источники агентства сообщили, что новые санкции могут ввести уже в июле, когда Турция начнет получать С-400.

Ранее глава МИД Турции заявил, что "если США начнут предпринимать негативные меры, то и у нас есть ответные шаги", Анкара не намерена "оставаться беззвучной".

Напомним, в начале июня Пентагон поставил Турции ультиматум, что США свернут сотрудничество по F-35 в случае, если до 31 июля Анкара не откажется от российских С-400. Однако в МИД Турции сообщили об отказе принять эти требования, а Эрдоган назвал покупку С-400 завершенным делом.

В мае США уже выдвигали Турции ультиматум, требовав отказаться от приобретения С-400 в течение двух недель. Тогда Москва назвала эти требования США к Турции "непозволительными".

Газета ВЗГЛЯД писала, что в войне с С-400 США несут огромные потери.


Анастасия Воробьева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
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